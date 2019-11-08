Юнкер исключил введение США пошлин на импортируемые европейские автомобили

Президент США Дональд Трамп не будет вводить пошлины на импортируемые европейские автомобили, убежден председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Ранее о том, что США могут отказаться от повышения пошлин на импортные автомобили, сообщил министр торговли страны Уилбур Росс.

«Трамп собирается выступить с некоторой критикой, но никаких автомобильных тарифов не будет»,— сказал господин Юнкер в интервью немецкой газете Suddeutsche Zeitung. Председатель Еврокомиссии отметил, что он «полностью информирован» по этому вопросу. Министерство торговли США от комментариев отказалось.

Напомним, администрация президента США начала обсуждать введение повышенных пошлин на импорт автомобилей в 2018 году. Эту идею обосновывали национальной безопасностью. Глава управления Евросоюза по торговле Сесилия Мальмстрём заявляла, что ЕС будет вынужден принять ответные меры. В мае 2019 года США отложили принятие решения о введении тарифов на импортные автомобили и запчасти на 180 дней.

Ранее министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер заявил, что ЕС готов снизить до нуля пошлины на автомобили, которые ввозятся из США.