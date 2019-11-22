РБК: «Вертолеты России» не смогли продать свою продукцию Индии и Индонезии

На прошедшей аэрокосмической выставке Dubai Airshow 2019 «Вертолеты России» не договорились с покупателями из Индии и Индонезией о продаже Ми-171 и Ми-172, сообщил РБК со ссылкой на источники. По информации собеседников издания, российских холдинг не смог вовремя согласовать «зарубежную» цену на вертолеты. В «Вертолетах России» РБК заявили, что никаких контрактов на самой выставке подписывать не планировалось, так как переговоры находятся на начальной стадии.

Как удалось узнать РБК, переговоры велись с компаниями Sky One India и PT Nuh Indonesia. «Всего планировали поставить четыре машины, но ничего не подписали. Тянули с ценой до последнего. Когда согласовали цены — $11,7 млн за один Ми-171 и $11,9 млн за один Ми-172, покупатели уже уехали»,— рассказал источник издания. Sky One India и PT Nuh Indonesia пока не ответили на запросы РБК.

Напомним, в марте 2019 года Россия и Индия заключили межправительственное соглашение, в рамках которого Нью-Дели получит в аренду российскую атомную подлодку «Чакра-3». В июне страны подписали соглашение о поставке противотанковых управляемых ракет для ударных вертолетов Ми-35 российского производства. В сентябре Индия заказала у России военную технику и вооружение на $14,5 млрд.

О военном сотрудничестве России и Индии читайте в публикации “Ъ” «Танки идут Гангом».