Уволилась директор центра наркологии, поддержавшая новые справки для водителей

Директор Национального научного центра наркологии (филиал Центра психиатрии и наркологии имени Сербского) Татьяна Клименко написала заявление об уходе по собственному желанию. Об этом она сама рассказала «Интерфаксу», причину своего решения госпожа Клименко не озвучила. Именно Татьяна Клименко дала положительное заключение на новые правила медосмотра для водителей.

Ранее Telegram-канал Baza сообщал, что министр здравоохранения Вероника Скворцова уволила Татьяну Клименко. Медик написала заявление сама, но потом сказала коллегам, что ее уволили. По его данным канала, госпожа Клименко сначала дала положительное заключение на новые правила медосмотра, а после написала другой отзыв, но его рассматривать уже не стали. Последний рабочий день будет у Татьяны Клименко завтра, 22 ноября.

Как писал “Ъ”, при прохождении медкомиссии водители должны были с 22 ноября проходить два новых обязательных теста: на наркотики и алкоголизм. Из-за нововведений люди по всей стране выстроились в очереди, чтобы успеть пройти комиссию по старым правилам.

Президент России Владимир Путин называл «чушью» новые правила медосмотра. Он отметил, что людям, у которых зарплата соответствует минимальному размеру оплаты труда, придется отдать за справку половину зарплаты, поскольку стоимость медосмотра значительно вырастет. Господин Путин заявил, что вводить новые правила нужно «с умом».

После критики президента министр здравоохранения Вероника Скворцова решила отложить введение новых правил медосмотра до 1 июля 2020 года. Это решение было принято «с учетом обеспокоенности граждан», отмечалось на сайте Минздрава.

Подробности — в материале “Ъ” «Подорожание медсправок откладывается».