Минздрав до июля отложил изменение правил медосмотра для водителей

Новые правила прохождения медосмотра для водителей начнут действовать с 1 июля 2020 года, а не с 22 ноября нынешнего года, сообщается на сайте Минздрава. Глава ведомства Вероника Скворцова решила отложить вступление в силу приказа «с учетом обеспокоенности граждан».

«Будет проведен дополнительный анализ методов, используемых для освидетельствования, в целях обеспечения их эффективности при адекватном ценообразовании в регионах»,— сообщили в Минздраве.

Как ранее писал “Ъ”, при прохождении медкомиссии россияне должны будут проходить два обязательных новых теста: на наркотики (берется моча) и на алкоголизм (через анализ крови). Новые тесты планировалось ввести для ужесточения контроля за водителями. Из-за нововведений люди по всей стране выстроились в очереди, чтобы успеть пройти комиссию по старым правилам.

Президент России Владимир Путин раскритиковал новые правила медосмотра водителей и называл их «чушью». Он отметил, что людям, у которых зарплата соответствует минимальному размеру оплаты труда, придется отдать за справку половину зарплаты. Господин Путин заявил, что вводить новые правила нужно «с умом».

Подробности — в материале “Ъ” «Подорожание медсправок откладывается».