Ритейлеры разошлись в оценке угроз закона о предустановке ПО

Крупнейший российский ритейлер бытовой техники и электроники «М.Видео-Эльдорадо» выразил обеспокоенность в связи с принятием закона о предустановке программного обеспечения (ПО) при продаже электроники. В крупнейшем мобильном ритейлере «Связном» угроз для рынка не видят. Штрафовать за отсутствие отечественного ПО будут и торговые сети, рассказал “Ъ FM” соавтор законопроекта, депутат Госдумы Алексей Канаев.

«Мы чрезвычайно обеспокоены стремительным принятием законопроекта без консультаций с теми, кто будет нести ответственность за его соблюдение. Непродуманные правила предустановки могут повлечь существенные изменения структуры рынка, ограничения для россиян в ассортименте и современных технологиях и недовольство обычных пользователей»,— сказали в пресс-службе «М.Видео-Эльдорадо» «РИА Новости». В компании надеются, что при разработке правил будут учитываться «текущие технические и экономические реалии российского рынка».

В «Связном» считают, что производителям удастся найти решение, чтобы закон не сказался на потребителях. «В настоящий момент мы не видим угроз для отечественного рынка. Уверены, что производители смогут найти решение, которое никак не скажется на российских потребителях»,— сказал агентству вице-президент компании Михаил Комков.

По словам депутата Алексея Канаева, штрафы будут действовать и на торговые сети, причем за каждую транзакцию, однако поправки в КоАП РФ пока не внесли. «Я думаю, что принятие внесенных поправок (о штрафах.— “Ъ”) не за горами... Есть норма законодательства, обязывающая к определенным действиям, соответственно, должна быть мера, которая обеспечивает исполнение данного требования. Нарушение закона в данном случае образует факт продажи кому-либо чего-либо. Исходя из логики правоприменения, которая действует на сегодняшний день, (штрафовать можно будет.— “Ъ”) по каждой транзакции, по каждой сделке»,— сказал господин Канаев.

По новому закону, который может вступить в силу 1 июля 2020 года, на смартфоны, компьютеры и смарт-телевизоры необходимо будет предустанавливать отечественное ПО. Перечень устройств и программ должно определить правительство России. Авторы надеются, что это будет способствовать продвижению российских программ на рынке информационных технологий.

К чему может привести закон о предустановке ПО — в материале “Ъ” «Отечественные приложения готовят к предустановке».