Отечественные приложения готовят к предустановке

Законопроект о предустановке российских приложений на смартфоны, компьютеры и телевизоры Smart TV принят в первом чтении. Его требования могут привести к сокращению ассортимента электроники на российском рынке, опасаются противники регулирования.

Госдума 5 ноября приняла в первом чтении законопроект, обязывающий устанавливать на смартфоны, компьютеры и телевизоры Smart TV при их продаже отечественное программное обеспечение. Он внесен 18 июля группой депутатов во главе с председателем комитета по экономической политике Сергеем Жигаревым (ЛДПР). Документ вносит поправки в закон «О защите прав потребителей». Список товаров, порядок составления и ведения перечня российских программ, которые должны быть предварительно установлены, а также порядок их предустановки будут определяться правительством.

За несоблюдение правил авторы законопроекта полагают ввести штрафы, которые для должностных лиц составят 30–50 тыс. руб., а для юридических — 50–200 тыс. руб. В случае принятия закон вступит в силу с 1 июля 2020 года.

Ранее законопроект поддержало правительство, сообщал “Ъ” 28 октября. Его принятие будет способствовать продвижению российских программ на рынке информационных технологий, следует из позиции правительства. Похожий проект, который должен обязать производителей предустанавливать отечественный софт, также разрабатывала Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Но аналитический центр при правительстве, Минкомсвязь и ФАС не смогли договориться о критериях предустановки, сообщал “Ъ” 1 августа.

Сейчас нет понимания, каким образом будет работать законопроект и на какие устройства будет необходимо предустанавливать отечественные приложения, но наиболее сложно реализовать эти требования будет компании Apple, считает аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. «В операционной системе компании нет технологической возможности реализовать предустановку сторонних приложений»,— напоминает он. Кроме того, если Apple пойдет на это в России, то может получить аналогичные требования и в других странах, за исключением США, допускает он. Ранее Apple уже предупреждала о том, что принятие подобного регулирования может привести к пересмотру бизнес-модели компании, сообщал “Ъ” 18 апреля.

Законопроект не обсуждался с бизнесом и экспертным сообществом, заявил представитель РАТЭК (объединяет Apple, Samsung и др.) Антон Гуськов. «Он безусловно приведет к затратам производителей устройств на закупку лицензий приложений, которые будут признаны отечественными»,— отмечает он. В целом подобное регулирование приведет к стагнации российского рынка разработчиков приложений, поскольку они будут стремиться попасть в реестр вместо того, чтобы создавать конкурентный продукт, говорит он. «Кроме того, требования законопроекта могут привести к уходу с рынка производителей устройств с закрытыми операционными системами, что приведет к сокращению ассортимента»,— допускает господин Гуськов.

Юлия Тишина