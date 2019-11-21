Экс-главу «Водоканала» подозревают в причинении предприятию ущерба на сумму более 1 млрд рублей

Задержанный правоохранителями в качестве подозреваемого бывший генеральный директор ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Евгений Целиков может быть причастен к причинению предприятию ущерба на сумму более 1 млрд рублей. Руководитель ГУПа мог знать, что стоимость поставляемой Водоканалу электроэнергии была завышена в нарушение условий договора. При этом другая задержанная фигурантка дела — директор фирмы-поставщика электроэнергии Марина Брюзгина — отпущена под подписку о невыезде. Об этом сообщает «Интерфакс».

Напомним, что в среду, 20 ноября, по адресам нынешних и бывших руководителей Водоканала проводились оперативные следственные действия по делу, в котором предприятие было признано потерпевшим. Обыски прошли, в том числе, в квартирах членов семьи скончавшегося летом этого года экс-гендиректора ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Феликса Кармазинова.

Ранее в интервью “Ъ-СПб” вице-губернатор по энергетике Петербурга Максим Шаскольский предупреждал о выявленных нарушениях Водоканала на сумму 1,7 млрд рублей.