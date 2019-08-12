«Мы вывели из зоны комфорта руководителей энергетических предприятий»

Назначенный полгода назад на должность вице-губернатора по энергетике Санкт-Петербурга Максим Шаскольский отметился активными действиями в отношении подведомственных предприятий. За короткий срок было выявлено почти 1,7 млрд рублей необоснованных расходов у ГУП «Водоканал», а также приняты отставки руководителей ключевых городских ресурсоснабжающих предприятий. Эти действия уже привели к снижению темпов роста цен на коммунальные услуги. В интервью “Ъ” господин Шаскольский рассказал, как ситуация с тарифами будет развиваться дальше, а также о том, что городские предприятия теперь будут не только тратить бюджетные средства, но и зарабатывать сами, и о проектах, которые Смольный предложит частным инвесторам.

— За полгода с момента своего назначения вы отметились решительными действиями в отношении подведомственных предприятий, а рост тарифов в городе удалось затормозить. По данным комитета по тарифам, индекс общего изменения платы для большинства населения составил во втором полугодии 2019 года 0,4% вместо запланированных 4,3%. Не прекратится ли работа по снижению темпов роста сразу после выборов?

— Многие годы я работал в структуре с достаточно жестким вертикальным управлением, там существовал постоянный контроль за всеми бизнес-процессами, что позволяло обеспечить выполнение ключевых показателей эффективности. В нашей ситуации город является единственным акционером подведомственных предприятий, но он не контролировал происходящие в них процессы, эти механизмы были утрачены. В результате деятельность некоторых предприятий была направлена на решение бизнес-задач их руководителей, а не на надежное обеспечение ресурсоснабжения жителей и организаций. Значительные средства расходовались неэффективно, искусственно наращивались необязательные расходы в ущерб капитальному строительству, реконструкции, развитию новых территорий. При этом постоянно растущие аппетиты покрывались за счет высоких темпов роста тарифов из года в год.

Накопилось заметное отставание по ряду важных направлений, таких как теплоснабжение и водоснабжение, в то же время перед нами появились и новые задачи. С 2019 года «Ленсвет» стал обслуживать пригородные районы (эту зону деятельности предприятие получило от «Ленэнерго».— “Ъ”), мы начали переосмысливать затраты предприятия. К примеру, о том, что «Ленсвет» собирается потратить 130 млн рублей на ремонт подсветки телебашни, я узнал в первые дни работы в новой должности из ночного выпуска новостей. То есть предприятие готово потратить миллионы на ремонт подсветки, которая даже не поменяет в итоге свой внешний облик в ситуации, когда во вновь принятых на обслуживание районах жители не обеспечены нормальным наружным освещением из-за постоянных обрывов проводов, неработающих светильников, аварий. Тогда было принято решение о перераспределении средств. А подсветка телебашни — это нужная городу история, которая скорее лежит в сфере туристической привлекательности, и заниматься этим может инвестор. Кроме того, в июне мы переосмыслили адресную инвестиционную программу и направили дополнительно 210 млн рублей на реконструкцию и ремонт наружного освещения пригородных районов.

Масштабные нарушения мы выявили в «Водоканале». По поручению врио губернатора города мы провели ревизию расходных договоров предприятия и обнаружили, что «Водоканал» переплачивал около 600 млн рублей в год за электроэнергию, потому что заключил договор энергоснабжения на невыгодных условиях. Казалось бы, договор был со скидкой, но проблема была в формуле цены: к среднерыночной стоимости электроэнергии добавлялся рубль, а уже потом делалась скидка. При объемах потребления «Водоканала» переплата составила свыше 1,7 млрд рублей за три года, которые теперь взыскиваются с поставщика в судебном порядке.

Кроме того, мы выявили у «Водоканала» необоснованные договоры страхования имущества, явно связанные с желанием вывести деньги из компании. Страховалось все подряд, что нужно и не нужно, например, были застрахованы железобетонные заборы на территории «Водоканала», а трубы были застрахованы от чего угодно, включая разбой и кражи, но не от прорыва, что, согласитесь, более применимо к предмету страхования. Это затраты, от которых мы отказались. После расторжения ряда договоров и сокращения затрат появилась возможность снизить рост тарифов на водоснабжение и водоотведение более чем в два раза: для населения с 7 до 3,2%, а для прочих потребителей — с 8 до 3,7%.

Работа по выявлению и прекращению необоснованных затрат предприятия продолжается, и оснований для повышения тарифа «Водоканала» в последующие периоды регулирования выше 3% нет. Действительно, известны случаи, когда искусственно сдерживался рост тарифов ресурсоснабжающих организаций, а потом приходилось еще большими темпами их увеличивать. Или компании, чьи тарифы сдерживали, попадали в тяжелое финансовое положение, так как темпы роста расходов превышали доходы. Но у нас ситуация обратная: мы сначала сократили расходы, а после этого пересмотрели темпы роста тарифов.

— Ремонтом подсветки «Ленсвета» должен была заниматься компания бывшего губернатора Калининградской области Георгия Бооса «Светосервис — Санкт-Петербург». Не встретили ли вы сопротивления, лишив такого авторитетного подрядчика работ?

— Мы не отказывались от услуг этого подрядчика, мы провели переговоры, попросили его правильно понять ситуацию и продолжить работу в городе, но по первоочередным для жителей города направлениям в новых зонах деятельности компании «Ленсвет».

— Как вы будете сдерживать рост тарифов, если одна из крупнейших теплоснабжающих организаций Петербурга ТГК-1 перешла на физический метод распределения топлива, по которому будет получать тариф выше?

— Тарифы на тепловую энергию ТГК-1 были пересмотрены в рамках предписания ФАС России и судебного решения в конце 2018 года. На основании этого решения были увеличены расходы бюджета, ТГК-1 выделена субсидия 2,3 млрд рублей на возмещение разницы в тарифах для населения. Этот тариф будет зафиксирован до 2020 года. При этом, по мнению ТГК-1, город должен был дополнительно учесть еще 4 млрд рублей выпадающих расходов, что могло повлечь ежегодный дополнительный рост тарифов в размере 5%. Правительству Петербурга удалось доказать на федеральном уровне неправомерность этих требований и сдержать рост темпа тарифов на тепловую энергию. Сейчас тарифы ТГК-1 в сфере теплоснабжения для промышленных потребителей остаются самыми низкими среди крупных теплоснабжающих организаций на территории Петербурга.

— Каждый год энергетические предприятия просят у города миллиарды рублей на покрытие недополученных доходов. Причины могут быть самые разные, даже снижение водопотребления или теплоотпуска относительно плана. При вас такая практика продолжится или нет?

— Мы вывели из зоны привычного комфорта менеджмент ресурсоснабжающих предприятий, коллегам приходится проводить масштабную работу по снижению затрат, и не стоит рассчитывать на бюджетную поддержку. Речь может идти только о субсидии на отдельные, конкретные виды деятельности. Как пример — ремонт и реконструкция фонтанов. Александр Беглов, врио губернатора города, поручил в ближайшие годы восстановить все разрушенные и заброшенные городские фонтаны, а это не менее 50 объектов. Потребуется субсидия на проектирование и строительство, но средства будут выделены не для того, чтобы покрывать ненужные затраты, а на значимые, заметные всем жителям объекты, которые украшают город. Вы знаете, что первые три фонтана, отремонтированные без дополнительного выделения средств, а за счет сокращения необоснованных затрат «Водоканала», открываются этим летом. Это результат нового подхода к решению задач, которые городские предприятия должны выполнять в интересах жителей.

— В энергетике Петербурга есть проблемы, которые не решаются годами. Ключевая из них — износ теплосетей, который приводит к многочисленным авариям зимой. Как будете решать эту проблему?

— В городе есть две крупные компании, которые занимаются передачей тепла. Если посмотреть на состояние теплосетей ГУП «ТЭК» и «Теплосети» (28,3% принадлежит городу, 71,5% — структурам «Газпрома».— “Ъ”), то станет ясно, что город лучше управляет этим имуществом. Общий уровень износа тепловых сетей в городе по итогам 2018 года составляет 44,8%. А 26% от общей протяженности сетей превышает свой «срок годности» — 25 лет. При этом по ГУП «ТЭК» этот показатель составляет 23%, а по «Теплосети» — почти 50%. Но в конечном итоге петербуржцам все равно, на чьей трубе случилась авария. Жители хотят, чтобы отопительный сезон проходил стабильно и безаварийно. И обе компании должны стремиться к выполнению этой задачи.

В этом году город впервые выделил «Теплосети» 1,5 млрд рублей на ремонт самых сложных участков. Бюджетные инвестиции идут в обмен на право государственной собственности на 3,42% уставного капитала «Теплосети». В случае успешного и своевременного выполнения запланированных работ предполагается в следующем году направить еще 3 млрд рублей. Ожидаем, что контролирующий акционер «Теплосети», в свою очередь, также будет выделять денежные средства, пропорционально своей доле в компании.

— У прошлой городской администрации и «Газпрома» были планы по мене теплоснабжающих активов. Рассматриваете ли вы такой вариант?

— Оценка имущества «Теплосети», ГУП «ТЭК» пока продолжается, но у нас есть определенные сомнения, нужно ли объекты генерации ГУП «ТЭК» менять на изношенные трубы. При этом получить контрольный пакет в «Теплосети» — это еще не решение проблемы, предстоит вкладывать значительные ресурсы. Только для того, чтобы остановить рост износа теплосетей обеих компаний, нужно вкладывать 11 млрд рублей ежегодно. За счет тарифной составляющей это делать неприемлемо, нужно рассматривать вариант концессии и бюджетных субсидий.

— Проекты в сфере теплоэнергетики требуют больших инвестиций и не всегда целесообразно их финансировать из бюджета, есть ли у Смольного планы привлекать частные инвестиции, и если да, то что это за проекты?

— Есть зона теплоснабжения, которая называется «Пушкинский ТЭК». Думаю, это название хорошо знакомо жителям Пушкина и Колпино, которые постоянно испытывают проблемы с горячей водой и теплом. Это связано с высоким износом: в плохом состоянии 550 км сетей, 50 источников, 26 центрально-тепловых пунктов. Все эти объекты как отдельная зона могут быть переданы в концессию. Но круг участников здесь ограничен, ведь на реконструкцию источников теплоснабжения и сетей требуются многомиллиардные инвестиции.

На этой проблемной зоне мы можем решить вопрос с повышением эффективности котельных и с перекладкой теплосетей. Помимо надежности, реконструкция улучшит экологическую ситуацию: в «ПушТЭК» есть котельные, которые до сих пор работают на угле и мазуте, их надо перевести на газ.

Также мы ищем инвестора на развитие в городе сети опор наружного освещения двойного назначения. Обсуждали этот проект, в том числе, с руководством «Ростелекома». Задача состоит в том, чтобы на опорах освещения «Ленсвета» разместить оборудование сотовых операторов, в перспективе это будет оборудование 5G. Кроме того, туда можно будет поставить видеокамеры, раздать Wi-Fi, организовать связь с оперативными службами и так далее. Но самое главное, это поможет «Ленсвету» развивать коммерческие виды деятельности, получать дополнительные доходы и направлять больше средств на реконструкцию и ремонтные программы без дополнительной нагрузки на бюджет города.

— На каких условиях будете предоставлять операторам опоры «Ленсвета»?

— Интерес городского предприятия в том, чтобы получать арендную плату. Корректную стоимость определит оценщик, затем будет проведен открытый конкурс для выбора самого выгодного для города предложения. Предварительно на конкурсе будет выставлено до 2 тыс. опор ГУП «Ленсвет».

Беседовал Алексей Кириченко