В Петербурге проходят обыски, связанные с деятельностью ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

В Петербурге 20 ноября проводится ряд обысков, связанных с деятельностью ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». В оперативных мероприятиях принимают участие около 100 сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД и следователей Главного следственного управления ГУ МВД, сообщает «Фонтанка.ру».

По данным издания, обыски связаны с делом, возбужденным по ст.165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием) и касается контрактов «Водоканала». Оперативные сотрудники проводят обыски по адресам бывшего генерального директора ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Феликса Кармазинова, скончавшегося в текущем году и бывшего гендиректора ГУП Евгения Целикова. Также обыски проводят у директора по проектам развития ГУП «Водоканала» Евгения Мельникова и других участников финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

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