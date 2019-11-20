Бывший гендиректор петербургского Водоканала Евгений Целиков задержан после обысков

Сотрудники правоохранительных органов после проведенных 20 ноября обысков задержали бывшего генерального директора ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Евгения Целикова. Он стал подозреваемым по ст. 165 УК РФ (причинение имущественного вреда путем обмана или злоупотребления доверием). Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

При этом, по данным издания, помимо Целикова задержана также руководитель юридического отдела ООО «Развитие и инвестиции» и гендиректор ООО «Развитие и инвестиции Энергия» Марина Брюзгина.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что оперативные мероприятия по адресам нынешних и бывших руководителей петербургского Водоканала проводились в рамках расследования уголовного дела о незаконном завышении цены на поставку в ГУП электроэнергии.

Отметим, что в интервью вице-губернатора по энергетике Санкт-Петербурга Максима Шаскольского, которое он дал “Ъ-СПб” в августе этого года, представитель Смольного предупреждал о выявленных нарушениях Водоканала на 1,7 млрд рублей.