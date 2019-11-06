«Аэроэкспресс» доедет до МЦД

«Аэроэкспресс» в Шереметьево будет ходить из области. Это произойдет после запуска первой ветки Московских центральных диаметров, сообщили «Ведомости». Стартовой точкой отправления «Аэроэкспресса» станет Одинцово, а Белорусский вокзал превратится в промежуточную станцию маршрута. От Одинцово до вокзала поезда будут следовать со всеми остановками как обычные электрички — стоимость поездки зависит от тарифа МЦД. А от вокзала до Шереметьево сохранится режим «Аэроэкспресса».

Зачем это нужно? И не отразится ли нововведение на комфорте пассажиров? Директор института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Михаил Блинкин уверен, что главный плюс в том, что электрички в аэропорт будут ходить чаще: «Трафик там очень хороший. Если появляется качественная транспортная услуга, при существующей плотности населения и мобильности москвичей и жителей ближнего Подмосковья она будет пользоваться спросом. Электрички идут раз в полчаса, а на МЦД поезда начнут ходить чаще: не два раза в час, а для начала четыре-шесть. В принципе мы хотим довести темп до шестиминутных интервалов».

Минувшим летом «Аэроэкспрессы» из Одинцово в Шереметьево и обратно запустили в тестовом режиме. Пока они ходят четыре раза в сутки. Ожидается, что такой маршрут увеличит число пассажиров примерно на 1 млн человек в год. Правда, поездов для Московского центрального диаметра пока не хватает. «Аэроэкспрессы» нужны, чтобы восполнить этот недостаток, и это может сказаться на комфорте, говорит эксперт-аналитик Европейского железнодорожного агентства Роман Мюнге: «Составов “Иволга” для МЦД немножко не хватает. В первое время будут ходить обычные электропоезда ЭП2Д — они относительно новые, но все равно сильно уступают. Вместо недостающих пар поедут “Аэроэкспрессы”, которые будут следовать в обычном режиме. По сути, это такая же “Иволга”, но двухэтажная. Людям, следующим из Одинцово до первых станций метро, будет, конечно, комфортнее ехать на “Аэроэкспрессе”. 90% пассажиров из Подмосковья выйдет на Белорусском вокзале и освободит салон. Люди не ездят из Одинцово до Шереметьево на “Аэроэкспрессе”, потому что на такси добраться гораздо проще и удобнее».

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Два первых центральных диаметра могут запустить до конца года, об этом говорили власти Московской области. Речь идет о маршрутах Лобня — Одинцово и Нахабино — Подольск.

Елена Иванова