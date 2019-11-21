«Газпром» продаст на Мосбирже 3,59% своих акций

Компания «Газпром газораспределение», подконтрольная «Газпрому», выставила на Московскую биржу 3,59% казначейский акций (850,59 млн шт.), следует из сообщения на сайте раскрытия корпоративной информации. На закрытии вчерашних торгов стоимость акций «Газпрома» составляла 248 руб./шт. Таким образом, пакет может быть оценен примерно в 211 млрд руб.

В сообщении также сказано, что прием заявок будет осуществляться 21 ноября с 10:00 до 17:00 мск. Организатор у сделки один — «Газпром».

На фоне новостей о продаже акций бумаги «Газпрома» в начале торгов выросли на 1,61% до 252 руб./шт. Согласно данным Мосбиржи, по состоянию на 10:40 акции компании выросли на 3,7% до 257,25 руб./шт.

Напомним, в июле «дочки» «Газпрома» — Gazprom Gerosgaz Holdings BV (Нидерланды) и Rosingaz Limited (Кипр) — заключили соглашение о размещении на Московской бирже 693,63 млн акций (2,93%) «Газпрома», которые были проданы за 139 млрд руб. с дисконтом 5,4% к рыночной цене одному крупному инвестору. Тогда зампред правления «Газпрома» Фамил Садыгов заявлял, что решение об удовлетворении единственной заявки «позволило нам достичь своих целей при минимальном влиянии на котировки акций». Отметим, что покупатель бумаг до сих пор неизвестен.

Подробнее об июльском размещении акций — в материале “Ъ”.