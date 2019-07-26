Акции «Газпрома» купил один крупный инвестор

«Газпром», продавший в четверг 2,93% собственных акций за 139 млрд руб. с дисконтом 5,4% к рыночной цене, признал, что бумаги были реализованы одному крупному инвестору. Как заявил зампред правления «Газпрома» Фамил Садыгов, компания ориентировалась на «российских стратегических инвесторов», это было сделано для «минимизации влияния на котировки акций». Накануне сделки бумаги компании выросли на 3%, в течение дня 26 июля они растут на 5,5%, достигая 232 руб. за бумагу. Сама сделка прошла по цене 200,5 руб. за акцию.

Размещение крупного пакета акций «Газпрома» на Московской бирже 25 июля прошло в пользу одного российского стратегического инвестора, следует из комментариев зампреда правления компании Фамила Садыгова. В пятницу, 26 июля, «Газпром» раскрыл, что продал 2,93% своих квазиказначейских акций по цене в 200,5 руб. за бумагу, или всего за 139 млрд руб. Дисконт к рыночной цене на закрытие торгов 25 июля составил 5,4%.

«В итоге была удовлетворена одна крупная заявка. Заявка была поставлена на весь размер продаваемого пакета по принципу "все или ничего" и составила 70% общего объема итогового спроса. Решение о ее удовлетворении позволило нам достичь своих целей при минимальном влиянии на котировки акций»,— заявил Фамил Садыгов журналистам.





Он отметил, что компания ориентировалась на российских стратегических инвесторов «для избежания повышенной волатильности котировок». В ходе сбора заявок спрос покупателей к данному размещению превысил предложение в 1,4 раза, сказал топ-менеджер.

При этом опрошенные “Ъ” участники рынка рассказали, что по итогам аллокации не получили бумаги «Газпрома». «Ставили заявку на несколько сотен миллионов рублей, в итоге аллокация ноль»,— отмечает источник на финансовом рынке. «Нам не дали, опрошенным коллегам тоже. Инвесторы были готовы брать по ценам выше итоговой цены размещения»,— отмечает управляющий большим портфелем акций. «Похоже, все ушло в определенные и немногочисленные руки. Об этом могут свидетельствовать прошедшие в 10:36 две обезличенные сделки на Московской бирже объемом по цене 200,50 руб. и объемом 71,198 млрд бумаг и 67,874 млрд бумаг»,— отмечает портфельный управляющий, следивший за ходом размещения.

В ходе торгов пятницы акции «Газпрома» на Московской бирже росли более чем на 7%, достигая уровня 233 руб. за бумагу. К 14:00 рост акций стал более умеренным — 5,3%, чуть выше 230 руб. за бумагу. Нынешний уровень на 15% выше цены размещения пакета в 2,93%.

Фамил Садыгов добавил, что по результатам размещения доля акций в свободном обращении увеличится до 46,02%, что окажет положительное влияние на рыночную ликвидность. «Также мы ожидаем увеличения веса акций ПАО "Газпром" в индексе MSCI Russia, что создаст дополнительный приток средств от пассивных инвесторов, следящих за динамикой этого индекса»,— заключил он.

Юрий Барсуков, Виталий Гайдаев