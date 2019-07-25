«Дочки» «Газпрома» продают почти 3% акций материнской компании

Две дочерние структуры «Газпрома» — Gazprom Gerosgaz Holdings BV (Нидерланды) и Rosingaz Limited (Кипр) — заключили соглашение о размещении на Московской бирже 693,63 млн акций «Газпрома», говорится в сообщении материнской компании. Исходя из текущих котировок, этот пакет составляет 2,9% акций «Газпрома» и стоит порядка 147 млрд руб.

«Продажа акций будет осуществляться по единой цене. Продажа осуществляется в размере всего пакета акций, частичная продажа пакета акций не предусмотрена»,— говорится в сообщении эмитента. Сбор заявок будет осуществляться 25 июля с 10:00 до 17:00 мск.

В середине июля ценные бумаги «Газпрома» подешевели в ходе торгов на Московской и Лондонской биржах. Это произошло после решения компании с 17 июля торговать акциями без дивидендов.

Напомним, 11 июня «Газпром» обогнал по капитализации Сбербанк, тогда этот показатель составил 5,5 трлн против 5,1 трлн руб. При этом компания накануне стала лидером по рыночной капитализации на российском фондовом рынке.

Подробнее — в материале “Ъ” «"Газпром" поднял индекс до исторического максимума».