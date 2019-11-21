Экс-кандидат в губернаторы Алтайского края отказался от борьбы за пост мэра Барнаула

Уволенный координатор отделения Партии роста в Алтайском крае Андрей Крылов отказался от участия в досрочных выборах сити-менеджера Барнаула, сообщил политик “Ъ-Сибирь”. Напомним, господин Крылов объявил о намерении баллотироваться на следующий день после отставки главы города Сергея Дугина, но в конце октября лидер Партии роста Борис Титов уволил Андрея Крылова за причинение политического ущерба.

«На выборы мэра я не пойду. Эта комедия изначально предназначалась исключительно для популяризации той партии, которую я возглавлял в Алтайском крае. Как человек прагматичный, участвовать в этом концерте, затрачивая собственные ресурсы, я также не намерен»,— сказал “Ъ-Сибирь” господин Крылов.

Бизнесмен Андрей Крылов возглавил региональное отделение Партии роста в 2017 году. В сентябре 2018 года он участвовал в выборах губернатора Алтайского края, но проиграл врио главы Виктору Томенко («Единая Россия»), набрав 13,5% и заняв последнее место в списке кандидатов. После этого он подал иск об оспаривании результатов выборов, но суд отказал в удовлетворении заявления.

Выборы главы Барнаула пройдут 6 февраля 2020 года. Нового сити-менеджера изберут депутаты гордумы на одной из сессий путем тайного голосования. С кандидатом определилась только КПРФ. Партию на выборах будет представлять Елена Хрусталева, внучка первого секретаря алтайского крайкома КПСС Александра Георгиева.

О том, как Андрея Крылова отправили в отставку, читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Алтай вышел ростом»

Юлия Сасевич