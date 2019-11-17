Александр Лукашенко назвал цену братства

В Белоруссии прошли парламентские выборы — генеральная репетиция президентских выборов будущего года, которые в воскресенье анонсировал действующий глава государства Александр Лукашенко. Новый политический цикл 2019–2020 годов призван подтвердить безальтернативность белорусской вертикали власти во главе с ее лидером. В условиях нормализации отношений с Западом жесткая риторика белорусского президента переключилась на ближайшего союзника — Москву. Новый избирательный цикл проходит под лозунгом защиты белорусского суверенитета, главной угрозой которому Александр Лукашенко представляет уже не Запад, а Россию.

Выборы в Национальное собрание — 110-местную нижнюю палату парламента Белоруссии — изначально планировалось провести в будущем году, однако затем они были перенесены на эту осень, чтобы развести их с президентскими выборами 2020 года. Для участия в выборах были зарегистрированы 513 кандидатов из 12 партий и движений. Однако многопартийными их можно назвать лишь условно, учитывая, что партийная принадлежность кандидатов не имела особого значения: выборы проходили по мажоритарной системе в одномандатных округах.

В условиях, когда парламентские выборы были лишены интриги, главное внимание было привлечено к Александру Лукашенко, в день голосования сделавшему несколько громких заявлений, касающихся президентских выборов 2020 года, его политического будущего, а также главных внешнеполитических вопросов — отношений с Западом и Россией.

«Будет глупо, если мы сразу после этих выборов назначим очередные выборы. И оппозиция будет не готова к этим выборам, скажут, что Лукашенко вывел их из строя и проводит выборы для себя»,— пояснил белорусский лидер.

Он дал понять, что очередные президентские выборы, скорее всего, пройдут до конца будущего лета. «Конец августа — крайний срок»,— сообщил он.

«Я посиневшими пальцами не буду держаться за это кресло»,— заявил господин Лукашенко, впрочем тут же дав понять, что, если только ему позволит состояние здоровье и этого захотят белорусские избиратели, он будет готов принимать участие в выборах не только 2020-го, но и 2025 года.

Говоря о возможности седьмого президентского срока, то есть о выборах 2025 года, господин Лукашенко описал ситуацию в своем излюбленном стиле откровенного задушевного разговора «батьки» с собственным народом: «Господи, я, может, до 2025 года не доживу! Не дай бог, конечно, хочется еще пожить — дети ж малые. Так вот, вы сами должны прийти и сказать: “Баллотируйся, пожалуйста, потому что мы хотим, чтобы наши дети спокойно ходили по улицам”. Да, мы не богаты, но не потому, что Лукашенко плохой, а потому, что плохо еще иногда работаем и у нас нет того, что есть в России и других странах». «Если вы меня не попросите, я никогда не буду снимать свою кандидатуру. Я предложу свою кандидатуру»,— объяснил то, как он видит собственное политическое будущее, Александр Лукашенко.

Это было далеко не единственное упоминание России, по отношению к которой риторика белорусского лидера раз за разом становилась весьма жесткой. Назвав отношения с Россией братскими, дружескими, он тут же сообщил, что этим отношениям присуща «бешеная напряженка».

«У нас масса, громадье вопросов, которые надо было решить давно, но мы не решили. Допустим, по газу»,— продолжал господин Лукашенко. Говоря о дальнейшей интеграции в рамках Союзного государства, он подчеркнул, что в первую очередь будет защищать национальные интересы.

«Самый главный принцип — суверенитет и независимость нашего общества. Все ведется открыто, и в последний раз премьер-министр сказал: это выработанная позиция, если не будут решены наши принципиальные вопросы по поставкам углеводородов, по открытию рынков для наших производителей, как следует, снятию барьеров, никакие “дорожные карты” не будут подписаны»,— пригрозил Александр Лукашенко.

Кульминацией же стало его высказывание о самом проекте Союзного государства с Москвой.

«Когда ты вступаешь в какое-то объединение, то ты рассчитываешь что с каждым месяцем, годом не будет хуже, чем до этого. Что происходит у нас? Нам каждый год подсовывают новые условия, и мы постоянно в экономике что-то теряем, теряем и теряем,— негодовал президент Белоруссии.— Извините, на хрена нужен тогда такой союз?»

На этом фоне высказывания в адрес Запада были гораздо более спокойными и взвешенными. «Они наблюдают, смотрят на эти выборы, это уже прогресс, что они не приехали с заранее подготовленной болванкой, что “выборы плохие, мы их не признаем”. Сейчас другая ситуация, они поняли, что Беларусь — это центр Европы, надо, чтобы она была мирной, не создавала никому проблем»,— заявил господин Лукашенко по поводу присутствия на парламентских выборах западных наблюдателей.

Как считает белорусский эксперт, колумнист Московского центра Карнеги Артем Шрайбман, наиболее важным из всего выступления Александра Лукашенко был тезис о том, что Минск может и не подписать «дорожные карты» об интеграции с Москвой. При этом окончательное решение нужно будет принять совсем скоро: подписать их планируется 8 декабря на саммите в честь 20-летнего юбилея Союзного государства.

«Этим заявлением Лукашенко поставил себя в сложную ситуацию,— сказал “Ъ” господин Шрайбман.— После таких слов ехать и что-то подписывать без уступок Москвы — это потеря лица. А ожидать, что Москва выполнит его требования — странно: слишком уж они амбициозны». Что же касается отношений с Западом, то они развиваются без особого негатива. «Выборы они, конечно, демократичными не признают. Но это ничему не помешает. Отношения разморожены»,— говорит Артем Шрайбман.

В свою очередь, как заявил “Ъ” белорусский эксперт Алексей Дзермант, Минск лишь перенял переговорную тактику Москвы. «Эта повестка изначально продвигалась со стороны России: прагматизация, подсчет, дебет-кредит. Потом Михаил Бабич (экс-посол России в Белоруссии.— “Ъ”) считал какие-то цифры. Белорусы, разумеется, решили ответить на это тем же»,— пояснил “Ъ” господин Дзермант.

«По сравнению с президентскими выборами 2010 года, когда Минск потрясали протестные акции, грозившие новыми осложнениями в отношениях Белоруссии с Западом, оппонентов Александра Лукашенко внутри страны сегодня не слышно. В условиях отсутствия новых явных раздражителей критика со стороны Запада перестала быть столь же острой. Это означает, что парламентские выборы этого года, за которыми будущим летом последуют выборы президента, станут двумя этапами одного политического цикла»,— пояснил “Ъ” еще один белорусский эксперт, координатор проекта Wider Europe Вячеслав Паздняк.

«Главная цель — доказать, что Александр Лукашенко, сумевший справиться с оппозицией внутри страны и переломить ситуацию в отношениях с Западом, остается безальтернативным лидером, который способен и дальше оставаться единственным гарантом сохранения белорусской государственности»,— продолжил господин Паздняк.

«Впрочем, паралич оппозиции не означает, что позиции Александра Лукашенко будут всегда оставаться столь же незыблемыми»,— говорит Вячеслав Паздняк.

По его словам, случае ухудшения социально-экономической ситуации, которое может произойти в любой момент, вызовом белорусской стабильности и вертикали власти может стать новый рост протестных настроений. «Понимая это, господин Лукашенко пытается играть на опережение — накачивает общественное мнение жесткими заявлениями уже в России. Смена адресата жесткой риторики Минска, происшедшая накануне 20-летия подписания договора о создании Союзного государства, весьма символична. Ведь “братская” Россия остается главным партнером, взаимодействие с которым оказывает определяющее воздействие на белорусскую экономику. Идет ли речь о новых ценах на российский газ или о торговых преференциях, Александр Лукашенко всегда может разыграть российскую карту внутри страны, объясняя возникающие трудности давлением со стороны Москвы, от которого он готов защищать белорусский суверенитет»,— резюмирует господин Паздняк.

Кирилл Кривошеев, Сергей Строкань