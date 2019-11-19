«Мы никогда не примем безосновательное и тотальное шельмование»

МИД Белоруссии во вторник раскритиковал западных наблюдателей, следивших за ходом парламентских выборов. Как утверждают в Минске, наблюдатели руководствовались «личной ангажированностью и субъективным подходом». Европейская служба внешних связей, в свою очередь, заявила об «упущенной возможности для проведения выборов в полном соответствии с международными стандартами». Правда, по словам опрошенных “Ъ” белорусских экспертов, никакие другие возможности Минск из-за этого не упустит. На фоне довольно напряженных отношений президента Белоруссии Александра Лукашенко с Россией Западу невыгодно слишком сильно критиковать его за недопуск оппозиционных кандидатов. Тем более что среди них были и те, кто выступает за ускорение интеграции с Россией.

«Мы неоднократно говорили нашим западным партнерам, что готовы к конструктивной критике, но никогда не примем безосновательное и тотальное шельмование,— говорится в заявлении МИД Белоруссии.— А наши избирательные процедуры и законодательство если и будут совершенствоваться, то не по чьей-то указке, а по запросам нашего общества и эволюционным путем». Так в Минске ответили на оценку парламентских выборов, которую днем ранее высказали наблюдатели ОБСЕ.

Специальный координатор и руководитель группы краткосрочных наблюдателей ОБСЕ Маргарета Седерфельт заявила о «пренебрежении основополагающими свободами — собрания, самовыражения». Также она отметила ограничения при регистрации кандидатов, которые не позволили участвовать в выборах многим оппозиционерам. Упомянула госпожа Седерфельт и об «определенных опасениях в отношении того, насколько честно подсчитывались голоса», учитывая, что комиссии состояли преимущественно из сотрудников госструктур. «Парламентские выборы, состоявшиеся в Республике Беларусь, прошли в целом спокойно. Тем не менее они стали упущенной возможностью для проведения выборов в полном соответствии с международными стандартами»,— отметила, в свою очередь, Европейская служба внешних связей.

Зато в Минске остались очень довольны оценками наблюдателей от СНГ и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«Кампания была организована достойно. Выборы проведены в соответствии с конституцией, избирательным кодексом Беларуси. Прошли на конкурентной основе, открыто и гласно, были свободными, прозрачными и соответствовали принципам проведения демократических выборов»,— заявил исполнительный секретарь СНГ, постоянный член Совбеза РФ Сергей Лебедев. От лица ШОС выборы похвалил представитель другого ключевого партнера Белоруссии — Китая. «Нарушений норм национального законодательства, ставящих под сомнение легитимность выборов, миссией не отмечено»,— резюмировал заместитель генсека ШОС Се Сяоюн.

Если в прежнем созыве белорусского парламента оппозиционеры все же были — по разным оценкам, один или два,— то в новом нет ни одного.

Такой результат был вполне предсказуем: и Анна Канопацкая, и Елена Анисим, которых называли оппозиционерами в прежнем парламенте, пытались переизбраться, но так и не попали в список кандидатов.

Парламентские выборы в Белоруссии проходят по одномандатным округам, и кандидаты были практически неизвестны на уровне страны. В основном в бюллетени попали местные руководители среднего звена — директора предприятий, главврачи, университетские сотрудники и профсоюзные активисты. Угадать победителя на каждом из округов было несложно: из 110 кандидатов, которым еще до выборов прогнозировала победу газета «Наша нива», в парламент прошли 106.

Как-то обобщить и охарактеризовать этих людей с идеологической точки зрения сложно — в какой-либо партии состоят только 19% из них.

Одним из самых обсуждаемых победителей выборов стала 22-летняя Мария Василевич — «Мисс Беларусь-2018», с которой Александр Лукашенко танцевал на прошлом новогоднем балу.

«Это лояльные Лукашенко люди, которые не создадут ему проблем в течение очень сложного периода, на который приходится их срок в парламенте»,— описал “Ъ” новый созыв директор минского Центра по проблемам европейской интеграции Юрий Шевцов.

Отличительной особенностью прошедших выборов стало участие в кампании не только прозападных оппозиционеров, но и пророссийских политиков. Они тоже не смогли избраться и тоже критикуют власти за непрозрачность избирательного процесса. Самым известным из них была организатор акции «Бессмертный полк» из Витебска Эльвира Мирсалимова. Она поддерживает Александра Лукашенко, но в то же время говорит об интеграции с Россией более уверенно, чем он: предлагая, например, в качестве возможного варианта «конфедерацию». Правда, несмотря на известность в СМИ, госпожа Мирсалимова набрала лишь 3% голосов. «Разрыв в цифрах между покладистыми провластными кандидатами и неудобными активистами-оппонентами просто огромный, абсолютно неестественный. Такое надувательство — показатель угрожающего разрыва между номенклатурой и простыми гражданами,— заявила “Ъ” госпожа Мирсалимова.— Крепкий союз с Россией — это моя принципиальная позиция, потому на моих пикетах были и российские флаги. Возможно, это и делает мою кандидатуру "неудобной". Но мириться с тем, что Витебский регион, граничащий с Россией, сегодня называют самым бедным регионом Беларуси, не собираюсь. Считаю, что нужно восстановить уникальные хозяйственные связи времен СССР, которые были искусственно разрушены».

По мнению соратника Эльвиры Мирсалимовой, председателя оргкомитета движения «Гражданское согласие» Артема Агафонова, президент Лукашенко долгое время был «монополистом» в пророссийской политике, и появление конкурентов на этом направлении кажется ему опасным.

«К западникам он относится терпимее, они ему не только не конкуренты, но могут быть и ситуативными союзниками в случае конфликтов с Россией»,— сказал “Ъ” господин Агафонов.





Стоит отметить, что господин Агафонов тоже выдвигал кандидатуру в парламент, но не был допущен до выборов.

Однако никакие подозрения в нарушении демократических процессов, по мнению собеседников “Ъ” в Минске, пока не остановят сближение Белоруссии с Евросоюзом, которое в последнее время набирает обороты. «Новый состав Европарламента вот-вот сформирует новый состав Европейской комиссии, и ее политика будет отличаться от предыдущей,— сказал “Ъ” Юрий Шевцов.— Не думаю, что на Беларусь будет оказываться большое давление — по большому счету, не за что. Тем более что спор с Россией еще не достиг низшей точки. Наоборот, скорее всего, он обострится. А на таком фоне вряд ли в Европе будут вспоминать, есть в белорусском парламенте один-два оппозиционера или нет».

Напомним, что в рамках празднования 20-летия Союзного государства России и Белоруссии 8 декабря планируется подписание «дорожных карт» экономической интеграции двух стран. Но произойдет ли это в итоге, пока не ясно.

Кирилл Кривошеев