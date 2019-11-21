Тактические отступления от строгостей

Вполне удовлетворительное состояние экономики РФ при необычно низких темпах роста инвестиций было главной темой, обсуждавшейся вчера на инвестфоруме ВТБ «Россия зовет!». «Между строк» наиболее важных выступлений можно было обнаружить несколько конкурирующих в правительстве идей решения этой проблемы в 2020 году: снижение давления на тарифы госмонополий, рост прибылей госбанков и в целом их роли в инвестициях, либерализация госинвестиций, ограниченная приватизация, инвестиции ФНБ.

Макроэкономическую часть дискуссий на форуме ВТБ можно свести к тезису: текущее состояние экономики России, по большинству параметров в 2019 году вполне благополучное, очень слабо соотносится и с динамикой ВВП (большинство прогнозов — в диапазоне 1,3–1,5% роста по итогам года), и с низкими инвестициями (обзор Росстата за третий квартал подтвердил отсутствие их достоверного роста), и с низким спросом в экономике. Технически это обсуждается как проблема более быстрого, чем ожидалось, снижения инфляции с осени 2019 года — президент Владимир Путин признал принятый правительством и ЦБ прогноз о временном снижении инфляции ниже 3% в начале 2020 года — и вопрос о будущей ключевой ставке Банка России. Ближайшее заседание совета директоров ЦБ запланировано на 12 декабря, но снижение ставки (пока не гарантированное, глава ЦБ Эльвира Набиуллина отказалась от дополнительных сигналов по этому поводу) в объеме, в котором Банк России может позволить себе «удешевить деньги» на следующий год, системно вопроса инвестиций не решит.

На публичном уровне обсуждение темы «почему инвестиции так невысоки» свелось к вопросу о том, виноваты ли в этом медленно реализуемые нацпроекты (см. “Ъ” от 14 ноября). Здесь внутриправительственная полемика приняла неожиданный оборот: если министр экономики Максим Орешкин и глава Счетной палаты Алексей Кудрин говорят об административных барьерах на пути госинвестиций и частного соинвестирования, то первый вице-премьер Антон Силуанов осторожно дал понять, что в высоком уровне контроля над вложениями, в том числе в нацпроекты, и в отказе от свободного выделения средств на госинвестиции он видит в том числе и плюсы. Это настроение Минфина очень симптоматично: «механический» рост ВВП как цель там не приемлют — хотя идею некоторой либерализации режима госинвестиций на форуме «Россия зовет!» можно считать выдвинутой.

Отметим, одновременно Антон Силуанов подтвердил интерес и к идее, ранее обсуждавшейся в Белом доме: соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), закон о которых Госдума должна принять в этом году, можно распространить на инвестпроекты в рамках нацпроектов, начатые с 2018 года. Сами СЗПК на форуме обсуждались неохотно, что может быть связано с высказанными накануне на парламентских слушаниях опасениями госбанков (в первую очередь Сбербанка) — их беспокоит изменение их позиций в инвестиционном бизнесе в связи с соглашениями.

Осторожно выдвинута и идея инвестиций из ФНБ: Минфин направил в Белый дом принципы их вложения в экономику. Принципиальные положения документа не раскрываются, но важную ремарку на форуме ВТБ по этому вопросу сделал Владимир Путин, объявивший, что средства ФНБ Россия не намерена вкладывать в нефтегазовые проекты, предпочитая инвестиции в инфраструктуру. Обсуждавшиеся на форуме, в том числе Минфином, возможные первые инвестпроекты для вложений фонда этому заявлению соответствовали наполовину — порт Усть-Луга (инфраструктура) и «Ямал-СПГ» (его трудно не считать нефтегазовым).

В свою очередь, глава Банка России Эльвира Набиуллина сделала важное заявление, оставшееся почти незамеченным: ЦБ поддерживает индексацию тарифов госмонополий на прогнозную, а не фактическую инфляцию. Напомним, антиинфляционная политика правительства с 2011 года в основном заключалась в ограничении роста тарифов госмонополий — что внесло, видимо, весомый вклад в инвестпроблемы 2019 года. Впрочем, бюджет-2020 вряд ли будет пересматриваться — скорее это заявление госпожи Набиуллиной можно рассматривать как долгосрочную меру по ограниченному наращиванию госинвестиций. Отметим, за неготовностью ЦБ следовать внешним рекомендациям резкого и быстрого снижения ключевой ставки (например, до 4–5% к концу 2020 года) стоит и идея защиты банковской системы и ее прибылей.

Наконец, Антон Силуанов в рамках форума объявил о совещании в Белом доме на следующей неделе по программе приватизации. Стандартно приватизационные программы всегда рассматриваются как «триггер» для привлечения инвестиций. Впрочем, все другие комментарии о приватизации конкретных госпакетов на форуме «Россия зовет!» выражали сомнения в своевременности продажи конкретных госактивов. Отметим, это и в целом иллюстрирует проблему низких инвестиций в РФ с другой стороны: в сильно огосударствленной (как в структуре собственности, так и на стороне кредита) экономике рекомендации по привлечению инвестиций, разработанные для либеральных экономик, редко находят поддержку со стороны руководства госкомпаний — странно было бы, если бы это было иначе.

Дмитрий Бутрин