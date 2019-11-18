Греф призвал доработать законопроект о защите капиталовложений

Законопроект о соглашениях о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) нуждается в серьезной доработке, заявил глава Сбербанка Герман Греф на парламентских слушаниях. Как пояснил господин Греф, часть озвученных в проекте статей прописаны нечетко. Также не ясно, какие преимущества принесет инициатива инвесторам. Первое чтение законопроекта запланировано в Госдуме на 3 декабря.

Пакет законопроектов о СЗПК был внесен в Госдуму 1 ноября, документ основан на предложениях Минфина. Инициатива предполагает, что изменение налогов (кроме НДС), сборов и других условий соглашения в общем инвестрежиме возможно не ранее чем через три года после подписания СЗПК. В крупных проектах могут гарантироваться тарифы и исполнение инвестпрограмм госмонополий. Также государство сможет и само объявлять публичные инвестпроекты и привлекать в него инвесторов. Предполагается, что закон вступит в силу с января 2020 года.

Как пояснил глава Сбербанка, каждое юридическое нововведение «занимает время, чтобы адаптироваться и прижиться в законодательстве». «Закон требует очень серьезной правки. К сожалению, целый ряд новелл, который вводится в этот законопроект, не очень четко описан, доселе неизвестен законодательству и вводит некие альтернативные определения, которые достаточно сложно будет дефинировать»,— заявил он (цитата по ТАСС).

По мнению Германа Грефа, законопроект также «должен быть значительно более понятен». Глава Сбербанка рассказал, что дважды прочел документ и практически к каждой его статье у него есть вопросы. В частности, он предложил убрать из проекта закона положения, позволяющие расторгать договоренности с инвесторами в случае нарушения законодательства. Как считает господин Греф, в России «невозможно реализовать ни один инвестиционный проект, не нарушав ни одну норму закона».

Глава Сбербанка сказал, что законопроект должен дать «вдохновение и уверенность инвесторам», чтобы они знали, что «хотя бы в период окупаемости инвестиционной их не тронут». «Нужно сделать матрицу: что мы хотим дать инвесторам, чего они хотят, что мы можем дать, чего не можем»,— убежден Герман Греф.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что до 3 декабря региональные законодательные собрания должны будут провести слушания по законопроекту. Ко второму чтению он предложил обсудить с профильными ведомствами и бизнесом доработку документа. «Мы можем, если постараться, даже в этом году завершить работу»,— добавил спикер.

Подробности инициативы — в публикации “Ъ” «Поощрение капитановложений».