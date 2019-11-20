В «Ленэнерго» с начала года пресекли более 4 тыс. случаев хищения электроэнергии на 345 млн рублей

По итогам десяти месяцев 2019 года специалисты «Россети Ленэнерго» (юрлицо – ПАО «Ленэнерго») выявили и пресекли 4045 случаев безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии. Общая стоимость нанесенного ущерба составила 345 млн рублей, сообщили в пресс-службе компании.

По результатам плановых и внеплановых осмотров объектов энергетиками было пресечено 2,2 тыс. фактов самовольного подключения к электросетям. Стоимость электроэнергии, взысканной «Россети Ленэнерго» с незаконно подключившихся потребителей, составила с начала года 285 млн руб. Кроме этого, за указанный период выявлено 1825 случаев безучетного потребления электроэнергии на сумму 59,9 млн руб.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в рамках расследования уголовного дела о незаконном завышении цены на поставляемую электроэнергию в среду, 20 ноября, прошли обыски по адресам бывших и нынешних руководителей ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». В результате оперативных мероприятий был задержан экс-гендиректор предприятия Евгений Целиков.