В Водоканале заявили о полном содействии силовикам в проведении обысков

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» официально прокомментировало информацию об оперативных мероприятиях, проводимых сотрудниками правоохранительных органов в среду, 20 ноября, в офисах предприятия, а также по местам жительства руководства — действующего и предыдущего. В Водоканале заявили, что всецело содействуют следствию.

«Предприятие в полном объеме и добросовестно исполняет обязанности, возложенные на него процессуальным законодательством, оказывает всю необходимую поддержку следствию. Комментировать действия следственных органов, а также давать оценку тем или иным следственным действиям, проводимым данными органами, предприятие не вправе»,— цитирует сообщение пресс-службы ГУПа «Фонтанка.ру».

При этом в Водоканале отметили, расследуемое в настоящее время уголовное дело возбуждено по итогам ранее проведенной силовиками проверки.

“Ъ-СПб” писал, что утром 20 ноября правоохранители проводят оперативные мероприятия по адресам бывшего генерального директора ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Феликса Кармазинова, скончавшегося летом этого года, и экс-гендиректора ГУПа Евгения Целикова. Также обыски идут у директора по проектам развития ГУП «Водоканала» Евгения Мельникова и других участников финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

Подозреваемым по уголовному делу будут вменяться завышенные цены на поставку электроэнергии в ГУП «Водоканал».