В совет директоров «Ленфильма» может войти представитель ВТБ

Президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин проанонсировал «существенные изменения» в совете директоров «Ленфильма», заявив, что туда может войти представитель ВТБ. При этом господин Костин выразил мнение, что нынешний гендиректор киностудии Эдуард Пичугин сохранит свой пост. Об этом сообщает ТАСС.

Рассуждая о плане по оздоровлению киностудии, глава ВТБ отметил, что пока не будет выработан необходимый комплекс мер, реструктуризация долга «Ленфильма» перед кредитной организацией, скорее всего, проводиться не будет.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что Санкт-Петербургский Союз кинематографистов направил обращение на имя президента РФ, а также в Минкультуры и в Смольный с просьбой освободить от занимаемой должности гендиректора «Ленфильма» Эдуарда Пичугина. По мнению кинематографистов, он не справляется со своими обязанностями по обеспечению финансовой стабильности киностудии.