Россия берет Молдавию на поддержание Кишинев получил от Москвы дисконт на газ и просит еще $300 млн

Новый премьер Молдавии Ион Кику 20 ноября провел переговоры с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым. Первый за последние семь лет визит главы молдавского правительства в Россию должен был показать, что сложный период в двусторонних отношениях закончился и началось их улучшение. Это было продемонстрировано: домой господин Кику увез существенную скидку на газ: с нового года цена для Молдавии составит $173 за 1 тыс. куб. м против $235, которые страна платила в этом году.

Премьер Молдавии не посещал Россию с визитом с 2012 года. В последние годы отношения Москвы с Кишиневом последовательно ухудшались. Когда в 2015 году тотальный контроль за властными рычагами в своих руках сосредоточил олигарх Владимир Плахотнюк (в России обвиняется в попытке организовать заказное убийство, выводе из РФ 37 млрд руб. и наркотрафике), в них наступил самый мрачный период.

Кишинев конфликтовал с Москвой по разным поводам. В республику не пускали журналистов из России. Также молдавские власти создавали проблемы для ротации российских миротворцев. В 2017 году с подачи господина Плахотнюка в Молдавии был объявлен персоной нон грата вице-премьер Дмитрий Рогозин, курировавший тогда отношения с Кишиневом.

В июне этого года режим Владимира Плахотнюка рухнул. Важную роль в этом сыграли Россия, ЕС и США, поддержавшие его противников — пророссийскую Партию социалистов (ее неформальным лидером является президент страны Игорь Додон) и прозападный блок ACUM («Сейчас»). ACUM и социалисты в июне создали поддержанную РФ и Западом коалицию и отстранили от власти господина Плахотнюка и его Демпартию. Но на прошлой неделе эта коалиция распалась, а утвержденное ею правительство во главе с Майей Санду 12 ноября было отправлено в отставку по инициативе социалистов.

Уже 14 ноября новым премьером страны был утвержден экс-советник Игоря Додона Ион Кику, чьей первой зарубежной поездкой стал рабочий визит в Москву. Об итогах переговоров с Дмитрием Медведевым после их завершения рассказал вице-премьер РФ, спецпредставитель президента по торгово-экономическому сотрудничеству с Молдавией Дмитрий Козак.

Отвечая на вопрос “Ъ”, получил ли Кишинев скидку на газ, вице-премьер сообщил, что с нового года его цена для Молдавии будет существенно снижена: «Не буду скрывать, с нового года цена за 1 тыс. кубометров для Молдовы будет $173».

Это ощутимый дисконт. С начала этого года республика платила «Газпрому» $235 за 1 тыс. кубометров топлива. Но 7 сентября президент Молдавии встретился в Москве с Владимиром Путиным и попросил снизить цену, поскольку закупочная цена превышает внутриреспубликанский тариф.

После встречи с господином Путиным Игорь Додон сообщил, что Россия согласилась с 1 октября снизить цену на $10–15. Господин Додон тогда также отметил, что в будущем цена может стать еще ниже.

На переговорах 20 ноября российская и молдавская делегации также обсудили выделение Молдавии $300 млн на ремонт дорог. Дмитрий Козак сообщил, что этот вопрос пока не решен. По его словам, нужно прояснить, на каких условиях может быть выделен такой кредит и какими будут гарантии его возврата.

В любом случае прошедшие переговоры продемонстрировали намерение России поддерживать нынешнюю молдавскую власть. У этой поддержки есть политическая задача: через год в республике должны пройти выборы президента. Игорь Додон, рассчитывающий переизбраться на второй срок, лоялен Москве и устраивает ее. Но у него есть сильный противник — экс-премьер Майя Санду, популярная у довольно многочисленной проевропейски настроенной части молдавского электората.

Социально ориентированная политика может обеспечить господину Додону победу. Но в условиях тяжелого экономического положения Молдавии без внешней помощи не обойтись. Поскольку Евросоюз прохладно относится к пророссийскому молдавскому лидеру, помогать ему придется Москве.

Владимир Соловьев