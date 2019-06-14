Послы доброй роли

Демпартия объявила о разблокировке правительственных зданий и признании новой власти. Политический кризис в Молдавии, спровоцированный нежеланием лидера местной Демпартии влиятельного олигарха Владимира Плахотнюка передать власть новому правительству, разрешен — в его урегулировании активно участвовали дипломаты США, России и ЕС.

Политический кризис в Молдавии, где правившая до сих пор Демпартия во главе с олигархом Владимиром Плахотнюком отказалась уступить власть новому правительству, сформированному пророссийскими социалистами и проевропейским блоком ACUM, породил уникальную геополитическую ситуацию. Он сразу же оказался в центре внимания трех влиятельных игроков региона — России, ЕС и США.

С момента обострения ситуации после создания 8 июня в парламенте правящей коалиции Москва, Брюссель и Вашингтон стали работать над урегулированием ситуации в республике. Россия и Евросоюз в первые же дни признали новую власть.

США с подобным заявлением не выступали, но объявили, что воля молдавского народа, выраженная на февральских парламентских выборах, должна соблюдаться без вмешательства.

«Обеспечение процветающего и демократического будущего для Молдовы и ее граждан является общей целью, которую Соединенные Штаты продолжат поддерживать»,— говорится в сообщении Госдепартамента США.

Послы России, стран ЕС и США активно вовлеклись в процесс разрешения конфликтной ситуации. 8 июня — в день формирования в парламенте временной коалиции социалистов и ACUM («Сейчас»; образован правыми партиями «Платформа “Достоинство и правда”» и «Действие и солидарность») — российский посол Олег Васнецов, глава делегации ЕС в Молдавии Петер Михалко, а также американские дипломаты находились в здании законодательного органа.

После формирования нового правительства, которое подконтрольный Владимиру Плахотнюку Конституционный суд объявил незаконным, как и саму коалицию, дипломаты встречались с президентом Игорем Додоном и премьером Майей Санду, обсуждая выход из ситуации.

Посла США Дерека Хогана в этот день в стране не было — он находился в Вашингтоне, откуда вернулся только на этой неделе. Господин Хоган сразу же подключился к переговорам. 12 июня он встретился с президентом Игорем Додоном, премьером Майей Санду и спикером парламента Зинаидой Гречаной.

Переговоры проходили за закрытыми дверями. Пресс-релизы по их итогам выпускали только администрация президента и парламент.

Они были однотипными — в основном в них сообщалось о необходимости обеспечения стабильности. При этом ситуация в стране не менялась. Демократы при помощи людей, которых они называют своими сторонниками и которым платят по $25 за дневное дежурство и $50 за ночное, продолжали блокировать доступ нового премьера Майи Санду и всех министров ее кабинета практически во все государственные структуры, включая здание правительства.

На этом фоне социалисты и ACUM повысили ставки. Они обратились с призывом ко всем жителям страны выйти в воскресенье, 16 июня, на «народный марш» в поддержку новой власти. Акция должна пройти на отрезке центральной улицы столицы, где друг напротив друга расположены единственные не контролируемые сейчас демократами здания — администрация президента и парламент. Демократы в ответ обвинили противников в желании дестабилизировать ситуацию. «Это глупость. Значит, хотят спровоцировать людей на противостояние и насилие. Это в очередной раз демонстрирует, какие они безответственные. Осуждаем их»,— заявил зампред Демпартии Владимир Чеботарь.

Но 14 июня события стали развиваться стремительно. Посол Хоган приехал в офис Демпартии, где встретился с руководством этой партии, включая Владимира Плахотнюка. Он находился там 15 минут, после чего уехал. Источник “Ъ”, знающий о содержании встречи, сообщил, что по ее итогам демократы согласились разблокировать правительство.

«Принимая во внимание отсутствие открытости к диалогу, но для декблокирования ситуации, Демократическая партия уходит из власти через отставку правительства. Министры подадут в отставку сегодня»,— сказал на брифинге зампред Демпартии Владимир Чеботарь.

Кроме того, в парламент вернутся не появлявшиеся там с 8 июня депутаты-демократы. Другие детали и условия капитуляции правившей страной партии, по словам собеседника “Ъ”, еще предстоит обсудить.

Владимир Соловьев, Кишинев