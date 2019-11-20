Госдума разрешила ректору СПбГУ занимать свой пост бессрочно

Депутаты Государственной думы приняли поправку в закон о совершенствовании практики для студентов. В новой редакции документ позволит продлевать полномочия ректоров Московского государственного университета им. Ломоносова и Санкт-Петербургского государственного университета более двух раз по достижении ими предельного возраста — 65 лет. Таким образом, ректоры двух главных вузов страны смогут занимать свои должности бессрочно.

Напомним, что ректором СПбГУ с 2008 года является Николай Кропачев. Указом президента он уже дважды (2009 и 2014 годы) переназначался на новый срок. На прошлой неделе господин Кропачев был избран членом-корреспондентом РАН. Причем произошло это на фоне резонансного уголовного дела бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки вуза и своей сожительницы Анастасии Ещенко. В Петербурге в связи с этой историей было создана петиция с требованием отставки ректора Госуниверситета, которого ее создатели обвинили в бездействии.