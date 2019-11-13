Руководство СПбГУ обвинили в бездействии

В Санкт-Петербурге требуют наказать руководство СПбГУ из-за дела Олега Соколова: администрация вуза якобы знала о предыдущих преступлениях историка, но сознательно их игнорировала, считают авторы петиции, под которой подписались больше 65 тыс. человек. Они требуют отправить ректора в отставку и возбудить прокурорскую проверку. Какие есть доказательства? Об этом — Иван Якунин.

Автор петиции обращает внимание на эпизод, который произошел в 2008 году: в гости к Олегу Соколову пришла любовница — тоже его студентка, и сообщила, что хочет бросить его. После этих слов Соколов якобы связал ее и угрожал избить утюгом. Девушка написала на него заявление в полицию. Об истории узнали журналисты «Московского комсомольца» и опубликовали статью.

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То есть поводы для проверки преподавателя были, но администрация бездействовала, считает петербуржец Александр Литреев. Он создал петицию с требованием об отставке руководства СПбГУ: «Виновно ли в произошедшем руководство СПбГУ? Безусловно, потому что жалобы и заявления подавались многократно. Если бы им было уделено достаточное внимание, и Соколов был отстранен от должности ранее, возможно, этой трагедии бы не произошло. Девушка могла бы жить. Мы направим в ближайшее время письма с требованиями о проведении проверки в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру и обращение в Министерство образования с требованием немедленно отстранить от должностей в соответствии с профессиональной непригодностью тех лиц, которые так или иначе были причастны к этой трагедии».

Непонятно, почему полиция никак не отреагировала на предшествующие обращения потерпевших — именно на это сейчас указывает руководство вуза, когда объясняет свое бездействие. Официальное обращение появилось на сайте университета.

Формально петиция, созданная на сайте Change.org, никакой юридической силы не имеет. Однако прокуратура действительно может опросить руководство вуза, и это было бы логично, полагает бывший генеральный прокурор России Юрий Скуратов: «Есть основания для реагирования. Раз возбуждено уголовное дело, в его рамках подлежат проверке все обстоятельства, связанные с совершенным преступлением. То есть нужно посмотреть, были ли руководством вуза приняты меры для профилактики.

Но руководство очень трудно привлечь к уголовной ответственности.

Прямую связь между преступлением и этими обвинениями трудно установить».

По словам Юрия Скуратова, максимум, что ждет администрацию СПбГУ — внеплановая проверка Министерства образования и науки. Но декан юридического факультета Северо-Западного института управления РАНХиГС Сергей Цыпляев говорит, что это, скорее, формальность: «Все процессы к принятию решения утащены наверх, в результате ничего невозможно сделать. Когда у вас возникают какие-то проблемы, нужно развивать веру в студенческое самоуправление, чтобы понимать, как студенты смотрят на этого преподавателя, и есть ли к нему вопросы и замечания».

Когда о преступлении Олега Соколова было объявлено официально, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин дал указание петербургскому главку проверить информацию об избиении студентки в 2008 году. Результатов этой проверки пока нет. Накануне вечером никто из администрации СПбГУ не ответил на звонки “Ъ FM”.