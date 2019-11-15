Ректор СПбГУ Николай Кропачев избран членом-корреспондентом РАН

Ректор Санкт-Петербургского государственного университета Николай Кропачев избран членом-корреспондентом Российской академии наук. За его избрание проголосовало большинство академиков и членов-корреспондентов РАН. Итоги тайного голосования были подведены в пятницу, 15 ноября, сообщает РИА Новости.

Отметим, что ранее на фоне резонансного уголовного дела бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки вуза и своей сожительницы Анастасии Ещенко, в Петербурге было создана петиция с требованием отставки господина Кропачева, собравшая более 65 тыс. подписей.

Одновременно с этим в Госдуме подготовили поправки в законопроект, позволяющие продлевать полномочия ректоров СПбГУ и Московского государственного университета более двух раз после достижения ими предельного возраста.