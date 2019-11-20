Тестовую зону 5G расширят до «Газпром Арены» и Царского Села

Власти Петербурга планируют расширить зону тестирования новейшей сети 5G за пределы Кронштадта. Ее могут запустить в Царском Селе, в окрестностях Центрального музея связи имени А.С. Попова в Почтамтском переулке и на «Газпром Арене» во время проведения там матчей Евро-2020. Об этом сообщил председатель комитета информации и связи Петербурга Денис Чамара.

При этом главным препятствием для развития системы является позиция Минобороны РФ, которое не намерено отдавать в гражданское пользование коридор частот 3,4-3,8 ГГц. В связи с этим Минкомсвязи рассматривает вариант с коридором 4,4-4,99 ГГц.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что первую в России предкоммерческую сеть 5G запустили в Кронштадте в конце августа этого года. На всей территории Петербурга она может появиться к 2022 году.