Сеть 5G может появиться в Петербурге к 2022 году

Сеть мобильной связи 5G может появиться в Петербурге к 2022 году. В ближайшее время на Всемирной конференции радиосвязи этот диапазон будет сертифицирован. Об этом со ссылкой на специального представителя президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрия Пескова сообщает «Фонтанка.ру».

В конце октября госкомиссия по радиочастотам разрешила компаниям МТС и ПАО «МегаФон» создать опытную зону для тестирования сетей мобильной связи пятого поколения в Петербурге. Тесты планируется провести на частотах в диапазоне 2,5-2,7 ГГц. Они будут продолжаться до 31 декабря 2020 года.

Технологии 5G рассчитаны на более высокую пропускную способность по сравнению с 4G. Новая сеть позволит абонентам соединяться друг с другом напрямую, а скорость мобильного интернета вырастет до 1-2 Гбит/с. В настоящий момент сети пятого поколения уже развернуты в нескольких крупных городах США. В Европе 5G активно внедряет Швейцария. Первой в мире страной, запустившей коммерческие услуги новейшей сети, весной этого года стала Южная Корея.