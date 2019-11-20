Георгию Беджамову суд добавил на жизнь

Лондонский суд разрешил Георгию Беджамову тратить больше денег. Бывшему совладельцу Внешпромбанка, заочно арестованному в России за мошенничество, позволили тратить больше 80 тыс. фунтов стерлингов ежемесячно. Ранее суд отказывал бывшему банкиру, ссылаясь на то, что с момента отзыва лицензии у Внешпромбанка Беджамов ничего не заработал. Что сейчас повлияло на решение суда? Подробности у Кирилла Абакумова.

Беглый банкир Георгий Беджамов в очередной раз может вздохнуть с облегчением. Еще в сентябре его семью чуть не выселили из роскошной квартиры в Монако за неуплату аренды. Тогда суд разрешил ему взять из замороженных активов четверть миллиона евро, но господину Беджамову все равно не хватало на жизнь. До вчерашнего дня сумма, которую он мог тратить ежемесячно, составляла 80 тыс. фунтов стерлингов — это больше 6,5 млн руб., и теперь она существенно возросла, говорит собственный корреспондент “Ъ FM” в Лондоне Андрей Остальский: «Сумма значительно увеличена. 40 тыс. фунтов стерлингов остается на текущие расходы. Плюс к этому разрешено большую разовую сумму выплатить за арендуемую им роскошную квартиру в лондонском районе Мейфэр. Кроме того, он продолжит оплачивать квартиру в Монако, где живет его семья, которая там обходится в $85 тыс. в месяц. Лондонская квартира тоже стоит примерно так же. Беджамов может продолжать оплачивать обучение троих своих детей в частных школах. Это тоже понятно: 60, 80, 100 тыс. фунтов стерлингов в месяц, точно я не знаю.

Большие суммы разрешили ему тратить на то, в чем ему раньше было отказано — охрану семьи в Монако и свою — в Лондоне.

В общей сложности это составляет 53 тыс. фунтов стерлингов в месяц. Суд удовлетворил его просьбу только частично, потому что отказал, например, в возможности оплачивать долги — там тоже набегает больше 1 млн фунтов стерлингов. Возможно, Беджамов лишится возможности играть в гольф, поскольку задолжал гольф-клубу 134 тыс. фунтов стерлингов. Интересная достаточно ситуация, британский суд в случаях замораживания активов исходит из презумпции невиновности человека, то есть пока будет продолжаться гражданское разбирательство о том, кому должны принадлежать эти деньги, могут ли они быть возвращены в Россию, до этих пор считается юридической нормой не допустить резкого падения его уровня жизни. То есть оно должно примерно оставаться прежним исходя из этой презумпции невиновности».

Российское агентство по страхованию вкладов требует от Беджамова более $1,5 млрд компенсации за ущерб Промсвязьбанку, который признан банкротом. Когда иск по этому делу поступил в Лондонский суд, активы беглого банкира заморозили, разрешив в месяц тратить только 40 тыс. фунтов стерлингов. Адвокатам господина Беджамова удалось через суд увеличить эту сумму до 80 тыс. фунтов, но это почти полная стоимость аренды одной только роскошной квартиры в Монако. А еще надо оплачивать не менее дорогие апартаменты в Лондоне, платить за учебу троих детей в частных английских школах, охрану всем членам семьи, консьержа, парикмахера и гольф-клуб, которому бизнесмен задолжал за членство больше 100 тыс. фунтов стерлингов.

Когда Высокий суд Лондона решал, добавить ли Беджамову на жизнь, он учел его привычки и презумпцию невиновности, говорит председатель московской коллегии адвокатов «Николаев и партнеры» Юрий Николаев: «Средства достаточно часто замораживают. Их собственники подают иски в суд, обосновывая тем, что им необходимо на что-то жить, содержать прислугу, оплачивать работу адвокатов, вести тот образ жизни, к которому они привыкли. Разумеется, для нас 150 тыс. фунтов в месяц — запредельные деньги.

Но для миллиардера, я думаю, это более или менее стандартная история.

По поводу гольфа, конечно, тяжело комментировать, а остальные траты на жилье, образование, на мой взгляд, — обоснованные траты, необходимые для жизни».

При этом если истцам удастся доказать свою правоту, то деньги, потраченные на жизнь за время судебного разбирательства, господин Беджамов возвращать не будет, считает руководитель юридической компании BMS Law Firm Денис Фролов: «Истцы на самом деле переживают не без оснований, потому что те денежные средства, которые тратятся с санкций суда, в дальнейшем вернуть будет невозможно в принципе, потому что законность этих трат или увеличение лимитов, в рамках которых они осуществляются, санкционированы Высоким судом Лондона, на эти деньги претендовать кредиторы уже не смогут».

В сентябре защита бывшего банкира заверяла суд, что деньги на аренду апартаментов нужны его семье до тех пор, пока супруга бизнесмена не снимет более бюджетное жилье. Учитывая новое решение Лондонского суда, очевидно, что изменить своей привычке к роскоши господину Беджамову так и не удалось.

Общая сумма активов Георгия Беджамова, арестованных по иску Внешпромбанка, составляет более $1,5 млрд. Пока суд Лондона решает судьбу этих денег, бывшему банкиру запрещено покидать территорию Англии и Уэльса.