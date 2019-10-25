Банкротство Ларисы Маркус довело до прецедента

Отбирать американские активы у россиян в счет ущерба станет проще. На днях Агентству по страхованию вкладов удалось добиться передачи денег от продажи роскошной квартиры бывшего банкира-банкрота Ларисы Маркус. Сами апартаменты находятся в Лондоне, но после их продажи деньги были переведены на счет траста россиянки в США. Положительное судебное решение в агентстве называют прецедентом. Подробнее — у Кирилла Аббакумова.

Лариса Маркус купила квартиру в премиальном комплексе Albert Court Property за $7,5 млн еще в нулевые годы. Дом построен в начале прошлого века рядом с Гайд-парком и Кенгсинтонскими садами. Но с тех пор качество жизни бывшего банкира сильно изменилось — с 2017 года она находится в колонии общего режима. Маркус признали виновной в хищении 113,5 млрд руб. у Внешпромбанка. Конкурсный управляющий, который ищет активы россиянки за границей, узнал, что апартаменты были проданы почти за $5,5 млн, а деньги отправились на банковский счет траста осужденной в Нью-Йорке. Чтобы получить эти миллионы, АСВ пришлось добиться сначала того, чтобы Британия, а затем и США признали российскую процедуру банкротства. В итоге 23 октября суд Нью-Йорка постановил, что агентство вправе претендовать на $4 млн.

Управляющий партнер компании А1, которая представляет интересы АСВ, Андрей Елинсон, уверен, что это решение поможет взыскать с Маркус и другую недвижимость в США: «Учитывая такое прецедентное решение, мы считаем, что вероятность взыскать оставшиеся активы в США достаточно высокая — это вопрос времени. Тем не менее часть этих объектов мы не можем оценить, потому что нужно получить к ним доступ.

Но примерная сумма составит десятки миллионов долларов».

У Маркус, по данным РБК, есть еще минимум четыре квартиры на Манхэттене. Все они расположены в элитном комплексе рядом с Нью-йоркской фондовой биржей. Бывший банкир купила их в период с 2008 по 2015 годы в общей сложности за $16 млн. Управляющий партнер юридической компании «Кочерин и партнеры» Владислав Кочерин считает, что решение суда Нью-Йорка станет прецедентом для других разбирательств в отношении российских бизнесменов, у которых есть активы в Штатах: «Я не припомню, чтобы американский суд фактически признал российское право банкротства — это две разные юрисдикции. Я думаю, что это действительно очень хороший прецедент на будущее для всех подобных дел. Должникам, объявленным банкротами в России, чье имущество находится в Америке, надо каким-то образом получать к нему доступ».

В августе Мосгорсуд снизил наказание Ларисе Маркус с девяти до восьми с половиной лет колонии. Ее брату, бывшему совладельцу Внешпромбанка Георгию Беджамову, повезло больше. Беглый экс-банкир, которого также обвиняют в хищении, свободно живет в Лондоне. Но ему тоже есть на что жаловаться: по иску Внешпромбанка суд заморозил его активы и разрешил тратить не больше $100 тыс. в месяц. Россиянину этих денег катастрофически не хватает. Ведь ему надо платить не только за аренду квартиры в Англии, но и в Монако, где живет его семья, а также за гольф-клуб, личного повара, охрану. Беджамов просил повысить лимит трат хотя бы до $400 тыс. в месяц, но суд в Лондоне отказался проявить сочувствие.

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В августе компания А1 предложила заплатить тому, кто предоставит ей информацию о местонахождении активов Маркус и Беджамова. Реклама транслировалась на экранах в аэропорту Шереметьево и Центре бизнес-авиации Внуково-3. В компании объясняли, что из них пассажиры чаще всего летают в страны, связанные с интересами бывших топ-менеджеров Внешпромбанка.