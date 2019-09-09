Жизнь в Монако превысила лимиты Георгия Беджамова

Семью беглого российского банкира Георгия Беджамова едва не выселили из квартиры в Монако за долги. В последний момент суд разрешил россиянину, чьи активы заморожены, заплатить за аренду €250 тыс. Это намного больше той суммы, которую ему позволили тратить ежемесячно. Почему суд сделал исключение? Об этом — Яна Лубнина и Яна Пашаева.

Жена и дети бывшего владельца Внешпромбанка могли оказаться на улице, но благодаря английскому суду беда их миновала. Они смогут и дальше жить на проспекте принцессы Грейс в Монако. Несколько лет назад газета The Guardian назвала его самой дорогой улицей для приобретения жилой недвижимости в мире. По данным издания, проспект, проходящий вдоль побережья Средиземного моря, очень популярен у российских миллиардеров. Но многие снимают жилье, а не владеют им, объяснил глава представительства компании Rossmils Алексей Могила: «Монако — крайне маленькое княжество. Соответственно, жилье там практически все, и бизнес-, и эконом-класса, достаточно дорогое. Поэтому арендовать гораздо проще, чем приобрести в собственность: второй вариант требует определенной процедуры согласования с властями, владельцами дома и жителями».

Беджамову сейчас приходится на всем экономить. Агентство по страхованию вкладов требует от него больше $1,5 млрд в качестве компенсации за ущерб Промсвязьбанку, который признан банкротом. По иску АСВ суд в Лондоне ограничил траты бизнесмена в несколько раз. Ему приходится выживать на €90 тыс. в месяц, в то время как только €80 тыс. в месяц стоит аренда его квартиры в Монако. А ведь помимо этого, согласно сметам, которые Беджамов представил суду, у него есть пентхаус в Лондоне за €70 тыс. в месяц, охрана для всех членов семьи за €50 тыс., в €3 тыс. обходятся услуги консьержа, столько же стоит парикмахер и посещение гольф-клуба — и это далеко не полный список трат. Поэтому и накопилась задолженность перед хозяином квартиры в Монако. Судья, вероятно, пришел к выводу, что из-за иска к Беджамову не должен серьезно страдать образ жизни иждивенцев, пояснил руководитель юридической компании BMS Law Firm Денис Фролов: «Такой критерий как разумные траты — это оценочная категория, и в первую очередь суды руководствуются интересами иждивенцев. Понятно, что, например, траты на игру в гольф для большинства разумных людей считаются чрезмерными, то же самое касается проживания. Тем не менее? если представители ответчика убедят в том, что эти траты необходимы, то критерий разумности целиком и полностью останется на усмотрение судьи».

В марте суд постановил арестовать все имущество Беджамова. Но размер обнаруженных активов пока не дотягивает до суммы компенсации, которую требует АСВ. В августе компания А1, представляющая интересы агентства, предложила вознаграждение тому, кто предоставит ей информацию о зарубежных активах Беджамова. Объявления об этом транслировались на экранах в аэропортах Шереметьево и Внуково. Эта кампания оказалась успешной, рассказал “Ъ FM” управляющий партнер А1 Андрей Елинсон: «Фирма имела большой успех, было достаточно много обращений. Понятно, что по условиям нашей кампании соблюдается строгая конфиденциальность и анонимность, поэтому я не могу сказать, кто и с какой конкретно информацией обратился, но могу заверить, что поступило ни одно и ни два совершенно реальных обращения. Они продолжают приходить и сегодня».

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В A1 также сказали, что продолжат добиваться снижения расходов Беджамова. Защита бывшего банкира заверила суд, что деньги на аренду апартаментов нужны до тех пор, пока супруга бизнесмена не снимет более бюджетное жилье. Так что теперь перед семьей Беджамова стоит непростая задача — найти доступную квартиру в Монако.

В июле Беджамов просил суд разрешить ему тратить почти в четыре раза больше, чем сейчас, — €350 тыс. в месяц, но судья ему отказал. Он объяснил это тем, что с 2015 года экс-банкир ничего не заработал.