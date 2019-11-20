Волож рассказал об отличиях «Яндекса» и Google

«Яндекс» и Google различаются по множеству направлений, заявил генеральный директор российской компании, выступая на инвестиционном форуме «Россия зовет!». По его словам, «Яндекс» можно сравнить как с Uber, так и с General Motors.

«Я немного устал от сравнения с компанией Google. Компания Google другой формы немного, чем мы. У нас много общего, мы начинались с поиска, но у нас очень много технологий и продуктов, которыми занимаются другие компании»,— сказал господин Волож (цитата по RNS). Он отметил, что по количеству разнообразных направлений «Яндекс» можно сравнить с другими мировыми компаниями. «У нас есть, например, сегодня, такси — давайте сравнивать "Яндекс" и Uber. У нас есть беспилотники — давайте сравнивать не только с Google, а с каким-нибудь General Motors»,— сказал гендиректор компании.

Кроме того, он отметил высокий уровень работы «Яндекса» в тех отраслях, где работает компания. «В тех отраслях, которыми мы занимаемся, мы вполне на мировом уровне, и то, что свой рынок мы в открытой конкуренции не отдаем, является этому свидетельством»,— сообщил господин Волож.

Напомним, 18 ноября «Яндекс» объявил, что совет директоров компании одобрил изменения в структуре корпоративного управления. Тогда стало известно, что в структуре будет создан некоммерческий Фонд общественных интересов, который получит принадлежавшую Сбербанку «золотую акцию». Сбербанк ее продал по цене приобретения — €1.

Подробнее об изменениях в компании — в материале “Ъ” «"Яндекс" перевыпустит "золотую акцию"».

О том, как это сказалось на акциях компании,— в материале “Ъ” «"Яндекс" успокоил инвесторов».