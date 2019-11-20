Иван Кошелев отказался от борьбы за пост липецкого бизнес-омбудсмена

Бывший гендиректор особой экономической зоны «Липецк», ныне директор по стратегическому развитию резидента ОЭЗ ООО «Техна» Иван Кошелев не будет участвовать в борьбе за пост областного уполномоченного по правам предпринимателей. Ранее он считался наиболее статусным кандидатом, по данным “Ъ-Черноземье”, его поддерживал бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов.

О нежелании занимать должность бизнес-омбудсмена в Липецкой области Иван Кошелев сообщил в интервью телеканалу «Вести-Липецк».

«Решение осознанное. Благодарю бизнес-сообщество, членов Российского союза промышленников и предпринимателей, за то что выдвинули мою кандидатуру. Но с 1 октября я работаю в новой компании, где много серьезных задач. И самое главное, я счел необходимым поддержать кадровую политику нашего губернатора, которая направлена на омоложение кадров»,— сказал господин Кошелев.

Глава Липецкой области, напомним, Игорь Артамонов выдвинул на пост бизнес-омбудсмена кандидатуру Сергея Бугакова. Ранее он работал в налоговой инспекции, впоследствии — менеджером по связям с общественностью ООО «Индезит Рус». С 2010 по 2018 год он возглавлял управление по развитию малого и среднего бизнеса администрации Липецкой области, сейчас — временно безработный.

Также в областной совет депутатов, который будет утверждать бизнес-омбудсмена, представлены еще две кандидатуры: директора местной «Молодежной бизнес школы» и президента областной организации «Открытая предпринимательская гильдия» Андрея Корчагина, а также главы комитета по противодействию коррупции и административным барьерам Общественного координационного совета по поддержке малого и среднего бизнеса при главе администрации Липецкой области Дмитрия Соколова.

О конфликте липецких властей с Борисом Титовым по поводу кандидатуры регионального бизнес-омбудсмена читайте в публикации “Ъ-Черноземье”.

Сергей Калашников