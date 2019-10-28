Иван Кошелев поборется с Сергеем Бугаковым за должность липецкого бизнес-омбудсмена

В Липецкий облсовет внесены четыре кандидатуры на должность областного уполномоченного по правам предпринимателей. Об этом сообщили в региональном парламенте.

Наиболее статусный кандидат — бывший гендиректор ОЭЗ «Липецк», ныне директор по стратегическому развитию ООО «Техна» Иван Кошелев. На пост омбудсмена он был выдвинуть реготделением Союза промышленников и предпринимателей. По данным “Ъ-Черноземье”, кандидатуру господина Кошелева поддерживает бизнес-омбудсмен Борис Титов.

В то же время глава Липецкой области Игорь Артамонов выдвинул кандидатуру Сергея Бугакова. Ранее он работал в налоговой инспекции, впоследствии — менеджером по связям с общественностью ООО «Индезит Рус». С 2010 по 2018 год он возглавлял управление по развитию малого и среднего бизнеса администрации Липецкой области, сейчас — временно безработный. Также в облсовет представлены еще две кандидатуры: директора местной «Молодежной бизнес школы» и президента областной организации «Открытая предпринимательская гильдия» Андрея Корчагина, а также главы комитета по противодействию коррупции и административным барьерам Общественного координационного совета по поддержке малого и среднего бизнеса при главе администрации Липецкой области Дмитрия Соколова.

О конфликте липецких властей с Борисом Титовым по поводу кандидатуры регионального бизнес-омбудсмена — в публикации “Ъ-Черноземье”.

Олег Мухин