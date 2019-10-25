Экс-гендиректор ОЭЗ «Липецк» Иван Кошелев стал топ-менеджером «Техны»

Бывший гендиректор ОЭЗ «Липецк» Иван Кошелев, покинувший должность в апреле 2019 года, перешел на работу в руководство ООО «Техна» — резидента ОЭЗ, который производит промышленное птицеводческое оборудование. Господин Кошелев в статусе директора будет курировать стратегическое развитие компании, сообщил “Ъ-Черноземье” сам управленец. По его словам, в силу хороших взаимоотношений он также продолжает консультировать других инвесторов ОЭЗ.

На липецкой площадке украинская «Техна» производит клетки для промышленного стада кур-несушек, для выращивания бройлерных цыплят и ремонтного молодняка и клетки для содержания родительского стада. Завод за 800 млн руб. был построен к 2015 году. По собственным данным, компания входит в пятерку ведущих производителей птицеводческого оборудования в мире, поставляет продукцию в 34 страны.

Иван Кошелев покинул пост гендиректора ОЭЗ «Липецк» в апреле. За время семилетнего руководства господина Кошелева ОЭЗ «Липецк» получила международное признание, но с приходом на должность врио губернатора Игоря Артамонова модель руководства ОЭЗ подверглась критике.

Подробнее об уходе Ивана Кошелева — в публикации “Ъ-Черноземье”.

Олег Мухин