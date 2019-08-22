Липецкий облсовет не оставляет попыток утвердить Юрия Божко бизнес-омбудсменом

Комитет липецкого облсовета по законодательству и правовым вопросам рассмотрел протесты облпрокурора «на некоторые части региональных законов об уполномоченных по правам человека, по правам ребенка, по защите прав предпринимателей», сообщила пресс-служба парламента. По мнению депутатов, сегодня в сфере регулирования деятельности региональных омбудсменов существует «законодательный пробел».

Cогласно федеральному законодательству кандидатуры должны согласовываться с омбудсменами федерального уровня, однако порядок согласования и сроки его проведения не установлены, а также «не определены и возможные основания отказа в согласовании кандидатур», отметили в пресс-службе облсовета. Поэтому процедуру согласования регионы прописывают в своих законах, «по сути, регулируя вопросы, находящиеся в ведении федерального законодателя».

В пресс-службе напомнили, что этот вопрос облсовет поднимал «еще в 2016 году» в письмах уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой, спикеру Совета федерации Валентине Матвиенко. «Комитет по конституционному законодательству и государственному строительству в своем ответе подтвердил наличие такой проблемы»,— добавили в облсовете. По итогам заседания комитета депутаты рекомендовали удовлетворить протесты прокурора и внести необходимые изменения в областные законы. Кроме того, парламентарии планируют подготовить законодательную инициативу по упорядочению системы согласования региональных омбудсменов на федеральном уровне.

Напомним, ранее депутаты облсовета пытались утвердить в должности регионального бизнес-омбудсмена Юрия Божко, покинувшего пост первого вице-губернатора в начале года. Кандидатуру господина Божко отклонил федеральный бизнес-омбудсмен Борис Титов из-за отсутствия предпринимательского опыта и опыта в защите прав предпринимателей. После этого облсовет заявил о намерении повторно согласовать кандидатуру, однако после обращения господина Титова в генпрокуратуру РФ выяснилось, что региональный закон о бизнес-омбудсмене содержит положения, которые «с превышением полномочий наделяют региональный представительный орган… правом оценки обоснованности» принимаемых федеральным бизнес-омбудсменом решений.

О первых кадровых чистках в администрации региона после смены главы области читайте в материале “Ъ” «Игорь Артамонов занялся кадрами Олега Королева».

Александр Прытков