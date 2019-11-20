Предустановка ПО в России насторожила Apple

Новинки зарубежных производителей гаджетов будут приходить в Россию с задержкой, если вообще будут приходить. Так опрошенные “Ъ FM” продавцы электроники отреагировали на так называемый «законопроект против Apple», который Госдума приняла 19 ноября во втором, ключевом чтении. Против не высказался ни один депутат. Документ обяжет производителей гаджетов предустанавливать на них российский софт. Чем объясняется риск? Об этом Иван Якунин.

Непрозрачные намеки компании Apple, кажется, проигнорировали. По данным СМИ, на одном из совещаний с чиновниками представитель корпорации заявил, что если законопроект примут, Apple «будет вынуждена пересмотреть свою бизнес-модель в России». Многие восприняли это как намерение уйти с рынка. Ультиматум, кажется, не сработал. Хотя сворачивание — это крайняя мера, могут быть и менее неприятные последствия, рассуждает гендиректор eBay в России, Израиле и на развивающихся рынках Европы Илья Кретов: «Это потребует, с одной стороны, отдельные технологические инстанции, которые будут устанавливаться на устройства, а с другой стороны, — отдельные каналы для отдельных политик внутри глобальных компаний. Не у всех компаний эти глобальные политики специфицируются под страну. Поэтому в лучшем случае это могут быть задержки поставок гаджетов, в случае более радикальном, может быть, просто уход этих компаний с рынка, потому что для многих компаний рынок России не является стратегическим.

Это как обязать все торговые центры иметь кирзовые сапоги в наличии.

Вопрос — их будет кто-то покупать или нет».

Закон затронет смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, в документе все это называется «технически сложными товарами». С зарубежными производителями Госдума не консультировалась, рассказал “Ъ FM” соавтор законопроекта, единорос Алексей Канаев. Но проблем, по его мнению, у них возникнуть не должно: «Есть определенный временной лаг, но на сегодняшний день вступление закона в силу дает все возможности для того, чтобы никаких задержек не было. Законопроект в случае его принятия вступит в силу с 1 июля следующего года. Будет достаточно времени, чтобы решить все технические вопросы. Таких рисков, честно говоря, участники экспертного сообщества, с кем мы общались, не озвучивали».

Отдельный вопрос, что именно должны будут предустановить производители? Это решит правительство, хотя Институт развития интернета подготовил приоритетный список достойных приложений. Депутат Канаев его назвал в целом справедливым. Его вердикт: к Safari нужно добавить «Яндекс». К Google-картам – «Яндекс.Карты». К Apple Music – «Яндекс.Музыку». А еще добавить «ВКонтакте» и антивирус «Лаборатории Касперского».

Представитель этой компании Надежда Кащенко ранее рассказывала “Ъ FM”, что включение в список обязательных к предустановке программ расширит их клиентскую базу: «У нас достаточно серьезные позиции, и мы будем рады, если потребители смогут иметь прямой доступ к нашим приложениям после введения такого закона, когда ПО будет предустановлено. Если будет ПО предустановлено, то я думаю, что потребителей будет больше и большее количество узнает о наших продуктах».

Почему Госдума не поинтересовалась мнением игроков рынка при разработке законопроекта Читать далее

Все бы ничего, но, например, Apple жаловалась, что один из продуктов «Лаборатории Касперского» несовместим с их операционной системой IOS12. Как решить эту проблему, если программа будет обязательной — непонятно. Даже если технические неполадки устранят, у пользователей все равно могут возникнуть проблемы, прогнозирует представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Антон Гуськов: «Люди достаточно смышленые, чтобы скачать интересные им приложения. В случае если будет создан какой-то реестр, задача приложений будет не в борьбе за потребителя или производстве качественного продукта, а в том, чтобы оказаться в этом реестре.

Туда попадут в основном крупные компании, мелкие останутся за бортом.

Те, кто туда попадет, не будут уже заинтересованы в развитии своего продукта».

Конфликт пришлось прокомментировать даже президенту. После саммита БРИКС в Бразилии Владимир Путин сказал, что будет найден баланс между интересами безопасности и интересами бизнеса. Как Google-карты угрожают россиянам — вопрос открытый. Если законопроект одобрят, он вступит в силу с июля следующего года. За нарушение производителей и продавцов устройств будут штрафовать на сумму до 200 тыс. руб.