Закон о российском софте хотят отправить на переустановку

Бизнес требует обсудить с ним «закон против Apple» — так неофициально называют документ, обязывающий устанавливать российские приложения на смартфоны и компьютеры. Производители и продавцы электроники уверены, что запрет на продажу устройств без отечественного софта ударит по рынку. Соответствующее письмо они направили в Госдуму и потребовали провести на эту тему парламентские слушания, пишут «Ведомости». Предприниматели призвали депутатов проконсультироваться с профессиональным сообществом до принятия закона.

Установить российское ПО на смартфоны или компьютеры можно только в розничных точках продаж. Заводы по производству электроники вряд ли согласятся на такую норму, полагает президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов: «Действительно, эту тему с бизнесом не обсуждали. Откуда-то появилась эта идея предустановки российского ПО на электронику. Но мы, как бизнес, вообще не понимаем, что это за ПО, которому нужно создавать государственный маркетинг и силами государства же продвигать его в телефоны, компьютеры. Люди сами разбираются, что им ставить на телефон. Кроме того, у нас много конкурентоспособного российского программного обеспечения. Человек, который покупает себе мобильный телефон, первый делом скачивает “Сбербанк Онлайн”, “Яндекс. Карты”, “Яндекс. Навигатор” и так далее. Но для этого не надо рекламировать эти программы — они и так довольно известны.

Это говорит о том, что государственные усилия явно направлены на стимулирование установок ненужного, неизвестного, неконкурентоспособного программного обеспечения. Технически на заводе производителя это сделать невозможно. Единственный вариант — в рознице открывать телефон, спрашивать, какие приложения вы хотите установить, но это просто нонсенс».

Законопроект о предустановке софта Госдума приняла в первом чтении 5 ноября. По мнению авторов, документ должен способствовать развитию российских разработчиков, а также повысить конкурентоспособность выпускаемых в стране приложений. При этом как именно будет работать документ, непонятно, отметил аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Он считает, что сложнее всех придется компании Apple: «За исключением смартфонов Apple, предустановка существует везде. Это коммерческая операция: когда к производителю приходит поставщик софта, он за это платит деньги. В законопроекте вообще не сказано, кто, как должен выплачивать эти средства, в каком объеме, каким образом это будет рассчитываться, насколько это коммерчески оправданная операция. Это и создает опасения и неясность касательно того, как все это будет работать на практике. Ответов на эти вопросы пока нет.

Насколько я понимаю, авторы законопроекта хотят создать преференции для российских компаний, когда их софт ставится бесплатно или условно бесплатно.

Это абсолютно не коммерческая история, никто из производителей осознанно на это не пойдет. Для той же компании Apple это принципиальный идеологический момент — они не занимаются предустановками. Если их обяжет это делать какая-то страна, например, Россия, им проще уйти с рынка. Потому что согласившись на это здесь, они автоматически откроют дорогу для аналогичных законов в других странах».

Почему российский софт не вписался в европейские нормы Читать далее

За несоблюдение правил авторы законопроекта предлагают ввести штрафы — от 30 до 200 тыс. руб.