Акимов: объем предоставленных госуслуг увеличился вдвое за 10 месяцев

За десять месяцев текущего года пользователи портала госуслуг подали 120 млн заявлений — в два раза больше, чем за аналогичный период 2018 года, сообщил вице-премьер Максим Акимов на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, сайт госуслуг занимает второе место среди самых посещаемых государственных интернет-ресурсов мира, уступая только американской налоговой службе в период подачи налоговых деклараций.

«В прошлом году я вам докладывал о приросте в два раза объема услуг на едином портале государственных услуг, на ЕПГУ. Могу вам доложить, что за десять месяцев этого года у нас уже оформлено более 120 млн заявлений, еще двукратный прирост по сравнению с 2018 годом. И в этом году мы точно обойдем количество заявлений, поданных через МФЦ, систему, очень удобную для граждан, нужную, но это все-таки офлайн-система. Мы через электронное одно окно получим больше заявлений»,— сказал господин Акимов.

Вице-премьер также рассказал о «суперсервисах», задачу по созданию которых президент России поставил в послании федеральному собранию. Первый такой сервис, оформление европротокола онлайн, заработал 1 ноября в Москве и Московской области, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области и собрал уже 53 тыс. скачиваний приложения. В следующем году его запустят по всей стране, добавил господин Акимов.

Ранее стало известно, что премьер-министр Дмитрий Медведей подписал постановление, которое предусматривает создание единого окна для подачи жалоб и предложений от граждан и юрлиц в любые органы власти, возможность совершать через портал сделки с использованием электронной подписи, а также возможность информировать граждан о доступных им услугах и льготах.

Подробности — в материале “Ъ” «Белый дом открывает цифровое окно».