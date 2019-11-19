Белый дом открывает цифровое окно

Правительство продолжает расширять функциональность портала госуслуг. Постановление, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, предусматривает создание единого окна для подачи жалоб и предложений от граждан и юрлиц в любые органы власти, возможность совершать через портал сделки с использованием электронной подписи, а также переход к обещанной «проактивности» — возможности информировать граждан о доступных им услугах и льготах.

Постановление Белого дома вносит изменения в положение о «Едином портале государственных и муниципальных услуг» (ЕПГУ). Технически реализовать их предполагается уже в 2020 году, «самое главное, чтобы к этому оказались готовы министерства и ведомства», заметил Дмитрий Медведев. По словам вице-премьера Максима Акимова, активность граждан в интернете (86% заходят в сеть ежедневно) и концентрация мобильных устройств (их в стране 88 млн) увеличивают спрос на услуги цифрового государства: за последний год число обращений выросло более чем вдвое. «В следующем году мы перешагнем, уверенно можно об этом сказать, отметку в 100 млн пользователей»,— заявил господин Акимов. Напомним, в январе 2019 года в Минкомсвязи говорили о 86 млн пользователей, а в октябре «Ростелеком» (оператор портала) заявил, что их число уже приблизилось к 100 млн. ЕПГУ — один из самых посещаемых сайтов госструктур в мире, мобильным приложением госуслуг ежедневно пользуются 1,7 млн человек, рассказал вице-премьер. Расширение функционала портала станет «шагом к созданию современных, уже привычных гражданам мобильных онлайн-сервисов, интуитивно понятных пользователю…, какими они привыкли пользоваться в коммерческом секторе»,— пояснил он.

«Единое окно» предусматривает возможность интеграции портала с региональными порталами госуслуг, сайтами органов власти, внебюджетных фондов, соцсетями, мессенджерами и другими сайтами.

В результате зарегистрированные пользователи ЕПГУ смогут отправлять сообщения и обращения и отслеживать их статус, используя любой удобный канал. «Где бы человек ни обратился с жалобой, если мы его идентифицировали как пользователя ЕПГУ — мы будем видеть это обращение»,— пояснил Максим Акимов.

Еще одним изменением станет возможность совершать через портал юридически значимые действия: так, сделки (например, по продаже имущества) можно будет заверить электронной подписью и направить третьим лицам, включая возможность многостороннего подписания. «Мы сможем встраивать наши сервисы в сервисы коммерческих организаций. Если человек приобретает, например, автомобиль, то заключение сделки через идентификацию на ЕПГУ вместе с получением страховок, постановкой этого автомобиля на учет станет возможно»,— отметил вице-премьер. Для реализации заявленного принципа «проактивности» при оказании госуслуг (когда инициатором действия выступает само государство, а не гражданин) документом предусмотрена и возможность отправки гражданам уведомлений о доступных им услугах и льготах. Ранее в Минкомсвязи сообщили о планах модернизации и мобильного приложения госуслуг. Это позволит госорганам подключать к нему свои сервисы — в том числе первый суперсервис «Европротокол онлайн». В приложении можно будет хранить персональные данные и документы, а также контролировать доступ к данным.

Инициатива же бизнеса по предоставлению отдельных госуслуг на прошлой неделе встретила сопротивление Минфина: ведомство выступило с возражениями против предложения правительства — эксперимента с участием шести банков и пяти регионов (Московской, Астраханской, Кировской областей, Башкирии и Санкт-Петербурга), где гражданам могли предоставить возможность обращаться в офисы банков для регистрации в системе ПФР, получения информации по исполнительным производствам, подачи налоговых деклараций и регистрации ИП или юрлиц. В Минфине сочли, что имеющихся каналов оказания госуслуг достаточно — а доступ банков к налоговой тайне сочли необоснованным.

Надежда Краснушкина