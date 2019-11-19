РФ осуждает намерение США восстановить санкции против объекта в Фордо

Россия решительно осуждает заявления государственного секретаря США Майка Помпео о возвращении санкций против ядерного объекта в иранском Фордо, говорится в комментарии Министерства иностранных дел РФ. Намерения США являются вопиющим нарушением международных обязательств, подчеркивают в российском внешнеполитическом ведомстве.

«Подобные решения — очередной пример вопиющего нарушения международных обязательств со стороны США и их безответственного отношения как к заключаемым соглашениям, так и решениям Совета Безопасности ООН, которые они не только не стесняются открыто нарушать, но и стараются затруднить процесс выполнения всеми остальными странами. Столь беспардонное поведение одного из крупнейших государств, претендующих на глобальное лидерство, заслуживает самого решительного осуждения»,— считают в МИД РФ.

Москве сложно понять, в чем состоит гипотетический выигрыш Вашингтона от того, что выполнение Совместного всеобъемлющего плана действий окажется подорвано, а объект в Фордо не будет перепрофилирован в соответствии с договоренностями 2015 года. «Печально сознавать, что именно США сначала скрупулезно высчитывали параметры каскадов на Фордо, а потом первыми беспричинно разорвали сделку»,— говорится в заявлении.

Также отмечается, что российские специалисты продолжат «тесное взаимодействие с иранской стороной <...>, в том числе с целью создания соответствующих условий и защищенной среды для продолжения начатых работ» в Фордо. «Все работы по приостановке осуществляются Ираном под постоянным контролем МАГАТЭ и технически полностью обратимы. Более того, по информации Агентства, приостановка не затронула те каскады на Фордо, которые подлежат реконфигурации. Так что основным губителем проекта по Фордо выступает Вашингтон»,— сообщили в российском дипведомстве.

О решении Вашингтона об отмене исключения из санкций, действовавшее для ядерного объекта в Фордо, Майк Помпео сообщил 18 ноября. «Обогащение урана для крупнейшего в мире государства—спонсора терроризма должно быть равно нулю»,— заявил госсекретарь США. Он добавил, что исключение будет снято 15 декабря. Иран начал процесс обогащения урана на ядерном объекте в Фордо в начале ноября.