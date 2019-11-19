США отменят исключение из санкций для ядерного объекта в Фордо в Иране

Госсекретарь США Майк Помпео объявил, что Вашингтон отменяет исключение из санкций, действовавшее для ядерного объекта в Фордо в Иране. Он также заявил, что США пристально следят за протестами в Иране и глубоко встревожены сообщениями о погибших в них.

«Обогащение урана для крупнейшего в мире государства—спонсора терроризма должно быть равно нулю»,— сказал господин Помпео (цитата по Reuters). «У Ирана нет законных оснований возобновлять обогащение на участке»,— сообщил госсекретарь США. Он заявил, что исключение будет снято 15 декабря.

Ситуация в Иране резко обострилась. Манифестации против повышения цен на бензин охватили практически всю страну. Погибшие есть как среди демонстрантов, так и среди полиции. Иранские власти утверждают, что ситуация постепенно стабилизируется, но объективного подтверждения информации пока нет — в стране ограничен интернет.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Иран загорелся от бензина».