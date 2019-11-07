Иран начал обогащение урана в Фордо

Иран начал процесс обогащения урана на ядерном объекте в Фордо, сообщает Tasnim со ссылкой на Организацию по атомной энергии Ирана (ОАЭИ). Газ был подан в 1044 центрифуги. Это произошло после успешного завершения всех приготовлений.

«Весь процесс проходил под наблюдением инспекторов МАГАТЭ»,— говорится в сообщении ОАЭИ (цитата по Reuters).

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Ранее Иран за два месяца нарастил производство урана в 10 раз. Страна довела количество центрифуг на ядерном объекте в Натанзе до 60.

Совместный всеобъемлющий план действий по сокращению ядерной программы Ирана подписали лидеры Великобритании, Германии, Китая, России, США, Франции и Ирана в 2015 году. В обмен ряд стран согласились снять санкции. В 2018 году из сделки вышли США, возобновив санкции против Ирана. Через год Иран объявил о первом этапе сокращения обязательство по сделке.

О требованиях Ирана к ЕС — в материале “Ъ” «Тегеран меняет уран на нефть».