Минтранс РФ может ввести доплаты за перевозку толстых животных в самолетах

Минтранс России рассмотрит возможность введения доплат за перевоз в ручной клади самолета животных, вес которых превышает допустимые нормы, сообщил заместитль главы ведомства Александр Юрчик. Однако установить единые нормы для всех авиаперевозчиков, как предложило Общероссийское объединение пассажиров, будет затруднительно, поскольку они эксплуатируют разные суда.

«Будем готовить какие-то предложения. Это не будет долгая история. Мы сначала посмотрим, есть ли необходимость их менять. Возможно ли доплачивать за перевес — мы посмотрим»,— сказал господин Юрчик журналистам в кулуарах форума «Транспортная неделя-2019» (цитата по «Интерфаксу»).

Причиной широкого обсуждения необходимости увеличить допустимые нормы веса для провоза животных послужил инцидент с пассажиром «Аэрофлота», которого авиакомпания лишила бонусных миль за провоз толстого кота. Господин Юрчик, комментируя это ситуацию, заявил: «решена она была, может быть, не лучшим образом, хотя признаем, что и пассажир себя вел не совсем корректно».

Напомним, о проблемах с перевозкой кота 6 ноября рассказал хозяин кота Михаил Галин. Инцидент произошел перед рейсом Москва—Владивосток в аэропорту Шереметьево. Мужчина сообщил, что вес его кота Виктора был на 2 кг больше положенного, и ему не разрешили взять питомца на борт, предложив сдать в багаж. Владелец животного решил подменить кота при регистрации и в итоге обманом пронес его в самолет. «Аэрофлот» расценил этот поступок как грубое нарушение и исключил пассажира из программы лояльности, лишив господина Галина 370 тыс. миль, накопленных за 14 лет. После того как история приобрела широкую огласку, заработать на ней решил бизнес: многие компании запустили акции в поддержку животного и его хозяина.

Подробности — в материале “Ъ” «Противостояние кота и "Аэрофлота" обогатило бизнес».