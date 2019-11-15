Объединение пассажиров предложило ввести в России единые нормы перевозки животных в самолетах

Общероссийское объединение пассажиров (ООП) считает нужным ввести общие для всех авиакомпаний нормы перевозки домашних животных в самолетах. Свое предложение ООП озвучило в письме главе Минтранса Евгению Дитриху, сообщает газета «Известия» со ссылкой на копию документа. Поводом для инициативы послужил инцидент с пассажиром «Аэрофлота», которого авиакомпания лишила бонусных миль за провоз толстого кота.

Письмо ООП было отправлено в министерство 13 ноября. В организации пояснили, что в Федеральных авиационных правилах (ФАП) не указаны габариты и требования по весу животных, которых можно брать на борт самолета. Авторы инициативы предлагают внести поправки в п. 143 гл. 11 ФАП, разрешив провозить питомцев в переноске, по сумме трех измерений (длине, ширине и высоте) не превышающей 115 см, и общим весом 8 кг. ООП при этом уточняет, что эту минимальную норму перевозчики смогут увеличивать на свое усмотрение. Руководитель ООП Илья Зотов считает, что также нужно разрешить доплачивать за минимальный перевес животного в 1–2 кг, чтобы питомца можно было взять в салон лайнера.

В Минтрансе подтвердили «Известиям» получение письма.

Напомним, о проблемах с перевозкой кота 6 ноября рассказал Михаил Галин. Инцидент произошел перед рейсом Москва—Владивосток в аэропорту Шереметьево. Мужчина сообщил, что вес его кота Виктора был на 2 кг больше положенного, и ему не разрешили взять питомца на борт, предложив сдать кота в багаж. Владелец животного решил подменить кота при регистрации и в итоге обманом пронес его в самолет. «Аэрофлот» расценил этот поступок как грубое нарушение и исключил пассажира из программы лояльности.

Подробности — в публикации “Ъ FM” «Два лишних килограмма потянули на 370 тысяч миль».