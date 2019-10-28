«Момент истины» обжаловал первый в России штраф за фейк

Издательский дом «Момент истины» подал апелляционную жалобу, в которой просит отменить административный штраф по статье КОАП о фейковых новостях, вынесенный по иску Роскомнадзора, сообщил “Ъ” адвокат издания Федор Трусов. Жалоба принята судебным участком №157 мирового судьи Хорошевского района Москвы 28 октября, следует из отметки на документе (есть у “Ъ”).

«Момент истины» просит отменить постановление о штрафе в связи с тем, что издатель не был надлежащим образом извещен о дате и времени судебного заседания — об административном наказании он узнал из СМИ после вынесения судебного акта, говорится в тексте жалобы. По мнению «Момента истины», действиями Роскомнадзора и Генпрокуратуры нарушаются права на свободу слова, свободу выражения мнения, тогда как «интервью Геннадия Гудкова» и «рассуждения Андрея Караулова» «преследовали собой цель исключительно сообщить точку зрения оппозиции» и «никак не были направлены на создание угрозы массового нарушения общественного порядка».

Как сообщал “Ъ” 15 октября, судебный участок мирового судьи №157 Хорошевского района Москвы оштрафовал «Момент истины» на 200 тыс. руб. и его главного редактора Евгения Гнеушева на 60 тыс. руб. Предметом разбирательства Роскомнадзора с «Моментом истины» стали видеоролики издания на YouTube, в том числе под названием «Срочно! В России готовит революцию Майдан», опубликованные в августе, а также гиперссылки на сайте издания на эти ролики. Это первый штраф, вынесенный по ч. 9 ст. 13.15. КоАП по норме о фейковых новостях, введенной в Кодекс об административных правонарушениях в марте 2019 года. Штраф, вынесенный Евгению Гнеушеву, также планируется оспорить, уточнил Федор Трусов.

Подробнее о штрафе — в публикации “Ъ”.