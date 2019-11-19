«Споры о том, кто прав, а кто нет, не принесут мира» США признали законность поселений Израиля на оккупированных территориях

США признали законными еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан вопреки всем резолюциям Совбеза ООН. Это решение мало что меняет в реалиях Ближнего Востока, но может принести дополнительные дивиденды администрации президента Дональда Трампа в виде поддержки со стороны евангельских христиан. Позиция Вашингтона не нашла международной поддержки, в том числе в ЕС, где на днях суд вынес решение об обязательной маркировке израильской сельхозпродукции с оккупированных территорий.

Администрация Дональда Трампа решила изменить подход Вашингтона к политике Израиля по созданию и расширению поселений на оккупированной территории. «Создание израильских поселений на Западном берегу само по себе не противоречит международному праву»,— заявил в понедельник журналистам госсекретарь США Майк Помпео. При этом он напомнил, что американское отношение к проблеме поселений все время менялось: в 1979 году администрация Джимми Картера заявляла, что поселения противоречат международному праву, в 1981-м президент Рональд Рейган выражал несогласие с этим выводом и не считал поселения «изначально незаконными», а администрация Барака Обамы вновь заговорила о незаконности поселений. «После тщательного изучения всех аспектов правовой дискуссии эта администрация соглашается с президентом Рейганом»,— сказал госсекретарь.

Майк Помпео подчеркнул, что правительство США не выражает никаких мнений о правовом статусе какого-либо конкретного поселения, полагаясь на израильский суд, который уполномочен решить судьбу того или иного населенного пункта — законен ли он и имеет ли право на расширение. По словам госсекретаря, своим решением США не «предопределяют окончательный статус Западного берега», этот вопрос должны решать между собой палестинцы и израильтяне. «Суровая правда в том, что конфликт никогда не будет урегулирован в судебном порядке, и споры о том, кто прав, а кто нет, с точки зрения международного права не принесут мира»,— считает господин Помпео.

Еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан начали создаваться после войны 1967 года на оккупированных Израилем территориях. Согласно всем резолюциям Собвеза ООН касательно палестино-израильского конфликта, Израиль должен вернуться к границам, в которых он находился до этой войны. Однако в последнее время речь шла о возможном обмене территориями, так как эвакуация крупных поселенческих анклавов весьма затруднительна. Сейчас на Западном берегу проживают около 600 тыс. израильтян и около 3 млн палестинцев (по данным палестинских властей). Спорным считается также статус Восточного Иерусалима и Голанских высот. В конце 2017 года Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и позднее перенес туда американское посольство, правда оговорившись, что у США нет позиции относительно окончательного статуса города. В марте этого года он также согласился с израильским суверенитетом над Голанскими высотами.

Де-факто решения Вашингтона ничего не меняют — ни международного отношения к вопросу, ни политики Израиля, который и так в последние годы не выражал готовности идти на очередные переговоры с палестинцами и тем более обсуждать статус спорных территорий. Впрочем, еще в сентябре премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал аннексировать Иорданскую долину на Западном берегу реки Иордан в случае победы партии «Ликуд» и правого блока на выборах в Кнессет и после публикации «сделки века», как называют план Дональда Трампа по урегулированию палестино-израильского конфликта. Победы не получилось, соответственно было отложено и обнародование американских предложений. Во вторник израильская газета Jerusalem Post сообщила, что Биньямин Нетаньяху после заявлений Майка Помпео одобрил продвижение в Кнессете законопроекта о суверенитете над Иорданской долиной. Хотя это также не изменит имеющийся статус-кво.

Еще в сентябре израильская оппозиция назвала обещания премьер-министра предвыборной агитацией, а все предыдущие шаги администрации Дональда Трампа — поддержкой Биньямина Нетаньяху.

В этот раз заявления Вашингтона прозвучали на пике борьбы за формирование правительства, когда фактически решается политическое будущее господина Нетаньяху. Но в данном случае администрация помочь ничем не может.

Как отмечает израильская газета Haaretz со ссылкой на американские источники, значительное давление на администрацию Трампа в вопросе поселений оказали евангельские христиане, которые составляют одну из самых серьезных групп среди сторонников Республиканской партии США. Их поддержка необходима в условиях предстоящих в 2020 году выборов президента США.

Haaretz обращает внимание на то, что именно евангельские христиане активно выступают против решения Европейского суда, который неделю назад обязал маркировать сельхозпродукцию, произведенную на оккупированной территории. Отныне запрещено писать, что она «сделана в Израиле», а нужно указывать конкретный регион — Западный берег или Голанские высоты. Предыдущее решение суда от 2015 года на этот счет не было обязательным. Примечательно, что еще в 1995 году Министерство финансов США заняло точно такую же позицию. При этом евангельские христиане весьма активно участвуют в сборе урожая винограда в израильских поселениях, специально приезжая для этого из США. Согласно проведенному аналитической группой «Европейский ближневосточный проект» исследованию о поставках израильского вина на европейский рынок, только 10% продукции соответствует рекомендациям суда. Вино в качестве предмета исследования было выбрано по причине, что принадлежность этой продукции тому или иному району проверить легче всего.

Скорее всего, совпадение по времени заявления Майка Помпео и резолюции Европейского суда — случайность. США уверяют, что проработка позиции заняла не один месяц. Тем не менее, приветствуя решение Вашингтона, глава МИД Израиля Исраэль Кац написал в Twitter, что «заявление является надлежащим ответом на решения Европейского суда против еврейских поселений и попытки бойкота Государства Израиль».

Помимо Исраэля Каца благодарность Вашингтону выразил и Биньямин Нетаньяху. В Палестине, напротив, ожидаемо заявили, что США заменяют международное право «законом джунглей» и администрацию Трампа никто не наделял правом отменять законные международные решения. Такой же позиции придерживается и Лига арабских государств. МИД РФ выразил опасение, что американское решение «обострит и без того напряженную обстановку в палестино-израильских отношениях». Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини призвала Израиль «прекратить любую поселенческую деятельность в соответствии с его обязательствами в качестве оккупирующей державы».

Марианна Беленькая