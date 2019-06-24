$50 млрд в обмен на мир

Белый дом опубликовал экономическую часть анонсированной больше двух лет назад «сделки века» — американского плана по урегулированию палестино-израильского конфликта. Официальное название плана, который предполагает $50 млрд инвестиций в экономику Палестины, Египта, Иордании и Ливана,— «Мир ради процветания». Так же называется и открывающийся завтра экономический семинар в Бахрейне, посвященный будущему Палестины. Сами палестинцы это созванное США мероприятие бойкотируют. Российским СМИ организаторы доступ на форум закрыли.

План «Мир ради процветания» может открыть новую главу в истории Палестины, определяемую не несчастьями и потерями, а свободой и достоинством, говорится в презентации, опубликованной накануне на сайте Белого дома. К ней прилагаются два документа: рассказ о целях и бизнес-план, где детально расписываются затраты почти на 200 экономических проектов.

Работа над планом урегулирования палестино-израильского конфликта идет уже более двух лет под руководством советника президента США и его зятя Джареда Кушнера и спецпредставителя по международным переговорам Джейсона Гринблатта. Некоторое время назад стало известно, что план состоит из двух частей — экономической и политической. Первая и была опубликована на сайте Белого дома. Именно ее презентация запланирована на открывающемся завтра по инициативе США в Бахрейне семинаре. Публикация политической части отложена до ноября, пока по итогам внеочередных выборов в Кнессет не будет сформировано израильское правительство.

«Экономическое видение» для Ближнего Востока разработано по аналогии с «планом Маршалла», который помогал восстанавливать Европу после Второй мировой войны.

Согласно документу, в течение десяти лет США намерены привлечь $50 млрд инвестиций для реализации проектов на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа ($27,8 млрд), а также в Египте ($9,1 млрд), Иордании ($7,3 млрд) и Ливане ($6,3 млрд).

В Палестине проекты затрагивают практически все сферы жизни: экономику, медицину, образование, реформы в госсекторе, спорт и культуру. Больше всего денег — $6,5 млрд, или 24% от всего бюджета,— планируется привлечь на проекты, связанные с транспортом и мобильностью. На втором месте — реформы в сфере управления ($3,3 млрд, или 12%), на третьем — цифровые услуги ($2,6 млрд, или 10%). На развитие образования предполагается выделить 7% «палестинского бюджета» ($1,8 млрд), а туризма — 5% ($1,4 млрд).

В Иордании, Египте и Ливане большую часть финансирования планируется потратить на транспортную и дорожную инфраструктуру. В частности, в Иордании на развитие региональной сети железных дорог закладывается $1,8 млрд, включая линию из Аммана в Акабу. Среди других планов в этой стране — обеспечение кибербезопасности, развитие солнечной энергетики, очистка реки Иордан и поддержка проекта «Красное—Мертвое», который должен обеспечить водой Израиль и Иорданию и замедлить снижение уровня воды в Мертвом море.

В Египте помимо модернизации системы транспорта и логистики деньги выделяются на создание Средиземноморского энергетического центра ($1,5 млрд) и проекты, связанные с развитием туризма на Синае. В Ливане основные затраты, кроме дорог, предусмотрены на модернизацию аэропорта и портов в Бейруте и Триполи.

Для управления финансами США предлагают создать многонациональный банк развития — «головной фонд», который будет контролироваться назначаемым советом управляющих. Предполагается, что средства на проекты будут получены благодаря международным грантам, субсидиям, займам и частному капиталу. Кто конкретно выделит эти средства, в плане не расписывается. И это один из главных вопросов. В интервью Reuters Джаред Кушнер выразил надежду, что основные расходы возьмут на себя арабские монархии Персидского залива, а также европейские и азиатские государства вместе с частными инвесторами.

Обеспечить процветание, согласно опубликованному документу, может только прочное мирное соглашение. США не скрывают: денег не будет, если все страны региона не согласятся на их мирные инициативы.

Однако никто в регионе не хочет покупать кота в мешке, обещать инвестиции и одобрять план, не зная, что предложит Вашингтон в качестве политической сделки. До сих пор в СМИ относительно ее появлялись разные утечки. В них не шла речь о решении главной для палестинцев проблемы, что делать с 5,5 млн беженцев (данные ООН), раскиданными по всему миру. Разнились и версии о будущем статусе Иерусалима, который палестинцы, так же как и израильтяне, рассчитывают назвать своей столицей. Палестина настаивает на создании своего государства в границах 1967 года, что соответствует резолюциям СБ ООН. В американском плане, скорее всего, будет предусмотрен размен территориями.

После того как Вашингтон признал Иерусалим столицей Израиля, палестинские власти отказываются от диалога с США. Еще до публикации они отвергли «сделку века» и призвали все арабские страны бойкотировать семинар в Бахрейне. В этом, несмотря на все разногласия, оказались единодушны как лидеры Организации освобождения Палестины в Рамалле, так и лидеры «Хамаса» в секторе Газа. Так, глава МИД Палестины Рияд аль-Малики заявил, что его народ не хочет жить в «золотой клетке».

Призыв палестинцев услышали только Ирак и Ливан. Они официально бойкотируют семинар в Бахрейне. Однако там будут присутствовать представители Марокко, ОАЭ, Саудовской Аравии, Египта и Иордании. По данным “Ъ”, иорданцы колебались до последнего. В их стране, где проживает около 2 млн палестинских беженцев, достаточно сильны антиамериканские настроения. «Наша цель — гарантировать, что палестинский вопрос останется главным для региона, и выступить в защиту принципа двух государств»,— сказал пресс-секретарь МИД Иордании Суфьян Куда, объявляя, что делегацию страны в Бахрейне возглавит генеральный секретарь Министерства финансов Абдельхаким Шибли. В том же духе выражаются и другие арабские делегации.

Впрочем, как сообщил Джаред Кушнер, несмотря на бойкот, в Манаму все же приедут некоторые палестинские бизнесмены. Кто конкретно, российские журналисты увидеть собственными глазами не смогут. Организаторы семинара на просьбу об аккредитации предложили российским журналистам посмотреть трансляцию сессий на YouTube. На вопрос “Ъ”, касается ли отказ в аккредитации только российских СМИ, они не ответили.

Марианна Беленькая, Елизавета Наумова