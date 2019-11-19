Студентам МГТУ Баумана пригрозили отчислением за сбор поручительств для фигуранта «московского дела»

Проректор по безопасности МГТУ имени Баумана Анатолий Юрков назвал сбор поручительств в защиту фигуранта «московского дела» Андрея Баршая политической деятельностью, запрещенной в стенах вуза законом об образовании. Как следует из письма господина Юркова, такая деятельность может грозить студентам дисциплинарной ответственностью вплоть до отчисления.

Басманный суд Москвы арестовал господина Баршая 16 октября. По версии следствия, он с разбега толкнул в спину сотрудника Росгвардии. Защита просила более мягкую меру пресечения, однако суд удовлетворил ходатайство следствия.

Письмо поступило в ответ на жалобу инициативной группы студентов МГТУ, где они спрашивали, на каком основании подобная деятельность считается политической. Официальный ответ опубликован в группе студентов «ВКонтакте». Текст жалобы там не приводится. В письме проректор поясняет, что деятельность студентов является политической по причине того, что сбор поручительств имеет «своей целью выразить свое несогласие с действующими принципами функционирования органов государственной власти, оказать влияние на выработку государственной политики, а также привлечь внимание со стороны общественности». Он добавил, что обучающиеся имеют право заниматься деятельностью, отражающей их взгляды, «в рамках правил, установленных законом... вне территории университета».

Позже господин Юрков сообщил «Открытым медиа», что «московское дело» «в одних кругах важное, в других — абсолютно неважное». «И чего мне? Не надо тут: студенты, репрессии. Есть законодательство, в соответствии с которым работает вуз. Если кому-то нравится пиариться на этом деле и получать какие-то очки — то ради бога, но за пределами вуза. Никто никого не ущемляет. Когда вопрос касается функционирования госинститутов и власти, любые действия в этом направлении — это политика. В интернете — ради бога, пишите, никто вам не запрещает, это их личное право. Вуз — это территория госучреждения»,— сказал он. Он подтвердил, что если сбор поручительств продолжится, то студенты могут быть отчислены.

Инициативная группа студентов в ответ на письмо заявила, что стоит «на стороне несправедливо осужденного студента, Андрея Баршая». Отсылку на закон об образовании учащиеся назвали абсурдной, поскольку предоставляют «человеку возможность сделать выбор: подписать или не подписать поручительство», а не формируют у студентов политические взгляды.«Нам искренне жаль, что нам не удалось прийти к взаимопониманию. Мы будем надеяться на то, что администрация университета попробует взглянуть на данный инцидент с другой стороны и возможно пересмотрит свои убеждения»,— говорится в сообщении.

Напомним, в конце октября господина Баршая отправили на стационарную психиатрическую экспертизу в психиатрическую больницу №1 им. Н. А. Алексеева, процедура обследования рассчитана примерно на месяц. До этого он уже был на амбулаторной экспертизе в этом же медучреждении. Тогда врачи заподозрили, что во время акции он мог быть невменяемым или находился в состоянии аффекта.

Подробности — в материале “Ъ FM” «В деле Андрея Баршая встал вопрос о состоянии аффекта».